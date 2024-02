Sci di fondo: Desloges e Kaelin vincono le mass start ai Mondiali Under 23 2024. Buoni piazzamenti di Carollo e Hutter

Si sono disputate oggi le due mass start in formato 20 km a tecnica classica ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso di svolgimento a Planica, Slovenia. Due risultati di buon rilievo per l’Italia, ma niente podio, che arride ad altri, come andiamo a vedere.

Nella gara maschile, in particolare, la vittoria è del francese Martin Desloges in 46’37″3: il transalpino precede il norvegese Martin Kirkberg Moerk di 17″8 e lo svizzero Fabrizio Albasini di 24″2. L’unico entro il minuto è l’altro norge Mathias Holbaek a 59″9.

Per l’Italia buon sesto posto di Martino Carollo che, sebbene distante in termini di tempo (+1’33″1), può comunque dirsi dotato di buona soddisfazione. 11° a 2’00″9 Nicolò Cusini, 14° a 2’30″4 Andrea Zorzi e 15° a 2’30″4 Alessandro Chiocchetti.

Nella competizione femminile si impone la svizzera Marine Kaelin in 48’58″6, al termine di una gara molto combattuta e chiusa con 1″3 di vantaggio sull’americana Haley Brewster e 4″5 sulla francese Maelle Veyre. L’Italia porta Sara Hutter all’8° posto con 37″6 di ritardo. Più lontane tutte le altre: Elisa Gallo è 29a a 2’54″6, Veronica Silvestri 36a a 4’50″9.

Foto: MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA – IPA Sport