Sci di fondo, Gus Schumacher vince la 10 km tl a Minneapolis. Federico Pellegrino 7°

Si apre la seconda ed ultima giornata di gare al Theodore Wirth Park di Minneapolis (USA), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: nella 10 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalli vince il padrone di casa statunitense Gus Schumacher, che mette in fila i norvegesi Harald Oestberg Amundsen, Paal Golberg e Johannes Hoesflot Klaebo.

Va sottolineata, però, l’ottima prestazione di Federico Pellegrino, settimo, mentre finiscono più indietro ma vanno a punti sia Elia Barp, 28°, che Simone Daprà, 42°, infine Michael Hellweger, pur iscritto, non prende parte alla gara.

Ad imporsi davanti al pubblico di casa è lo statunitense Gus Schumacher, che trionfa in 20’52″7, andando a precedere ben tre norvegesi: piazza d’onore per il leader della classifica generale e della graduatoria distance, Harald Oestberg Amundsen, battuto per 4″4. Terza piazza per Paal Golberg, che paga 5″8 al traguardo e beffa Johannes Hoesflot Klaebo, il quale resta ai piedi del podio con un ritardo di 6″5.

Ottima performance da parte di Federico Pellegrino, che nell’ultimo tratto di gara recupera un paio di posizioni ed alla fine si attesta in settima posizione, con un distacco di 10″1. Gap più importanti, invece, per Elia Barp, che si classifica 28° pur restando entro il minuto di ritardo, accusando 52″9 all’arrivo, e per Simone Daprà, che comunque va a punti chiudendo 42° a 1’08″5. Non parte, invece, Michael Hellweger.