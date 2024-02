Short track, Kim Gilli e Park Ji Won vincono la Coppa del Mondo. Sighel fermato dalla febbre

La Coppa del Mondo di short track va in archivio con la consegna delle Sfere di Cristallo per Kim Gilli e Park Ji Won. Una fantastica doppietta per la Corea del Sud, con le sue stelle che hanno avuto la meglio rispettivamente dell’americana Kristen Santos-Griswold e del canadese Steven Dubois. Purtroppo per l’Italia anche quest’ultima tappa a Gdansk si è chiusa senza piazzamenti sul podio.

Sicuramente sulla due giorni opaca della squadra azzurra ha inciso tantissimo l’assenza di Pietro Sighel. Il trentino è stato fermato ieri da una sindrome febbrile, che lo ha debilitato il sabato e lasciato totalmente ai box la domenica, con lo staff tecnico che ha assolutamente preferito risparmiare l’azzurro per non avere problemi in vista dei Mondiali di Rotterdam.

Nei 1000 metri femminili è andato in scena il duello tra Santos-Griswold e Kim Gilli con il successo dell’americana sulla pattinatrice asiatica; mentre in quelli maschili dominio assoluto della Corea del Sud con la doppietta firmata da Park Ji Won davanti al connazionale Kim Gun Woo.

Oggi si è tenuta anche la seconda serie dei 500 metri. In campo femminile c’è stato il ritorno al successo dell’olandese Xandra Velzeboer davanti alla compagna di squadra Selma Poutsma, con Arianna Valcepina che ha vinto, invece, la Finale B. Tra gli uomini, invece, Steven Dubois si è preso la scena con un netto successo davanti al kazako Denis Nikisha.

Le staffette non hanno deluso i pronostici della vigilia. Tra le donne vittoria per la fortissima Olanda su Corea del Sud e Stati Uniti, mentre tra gli uomini vittoria per il Canada su Corea del Sud e Giappone.