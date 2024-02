Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024: Amundsen tranquillo in testa, Federico Pellegrino 18°

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1726

2 VALNES Erik NOR 1351

3 GOLBERG Paal NOR 1218

4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1188

5 MOCH Friedrich GER 947

6 NYENGET Martin Loewstroem NOR 916

7 LAPALUS Hugo FRA 871

8 VERMEULEN Mika AUT 866

9 KLEE Beda SUI 787

10 HALFVARSSON Calle SWE 774

18 PELLEGRINO Federico ITA 597

27 BARP Elia ITA 460

43 GRAZ Davide ITA 296

52 DAPRA’ Simone ITA 242

62 VENTURA Paolo ITA 176

75 HELLWEGER Michael ITA 114

82 SALVADORI Giandomenico ITA 91

86 DE FABIANI Francesco ITA 90

102 BERNARDI Riccardo ITA 50

104 MOCELLINI Simone ITA 48

114 NOECKLER Dietmar ITA 34

133 CAROLLO Martino ITA 18

147 ABRAM Mikael ITA 11

170 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2

CLASSIFICA SPRINT

1 VALNES Erik NOR 558

2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 524

3 CHANAVAT Lucas FRA 504

4 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 426

5 GROND Valerio SUI 411

6 OGDEN Ben USA 404

7 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 402

8 EVENSEN Ansgar NOR 385

9 JENSSEN Matz William NOR 347

10 ANGER Edvin SWE 324

11 PELLEGRINO Federico ITA 311

33 HELLWEGER Michael ITA 114

35 GRAZ Davide ITA 96

41 BARP Elia ITA 71

45 BERNARDI Riccardo ITA 50

48 MOCELLINI Simone ITA 48

69 CAROLLO Martino ITA 18

93 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2



CLASSIFICA DISTANCE

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 1000

2 GOLBERG Paal NOR 825

3 KRUEGER Simen Hegstad NOR 716

4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 664

5 MOCH Friedrich GER 662

6 NYENGET Martin Loewstroem NOR 661

7 VERMEULEN Mika AUT 655

8 MUSGRAVE Andrew GBR 652

9 LAPALUS Hugo FRA 601

10 VALNES Erik NOR 568

21 BARP Elia ITA 338

25 PELLEGRINO Federico ITA 286

32 DAPRA’ Simone ITA 200

33 GRAZ Davide ITA 200

52 VENTURA Paolo ITA 104

56 DE FABIANI Francesco ITA 90

75 SALVADORI Giandomenico ITA 37

79 NOECKLER Dietmar ITA 34

104 ABRAM Mikael ITA 11



