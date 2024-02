Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024. Al maschile l’Italia ha raccolto trionfi a raffica

La Coppa del Mondo di sci di fondo si appresta ad affrontare la propria parentesi nordamericana. La prima tappa è Canmore (Canada), località storica perché teatro delle gare olimpiche del 1988. Per il resto, il massimo circuito si è cimentato su queste nevi solo occasionalmente. L’ultima presenza in calendario risale al 2016, nell’ambito del defunto Ski Tour Canada.

Fra gli uomini, l’Italia ha raccolto a piene mani. Complessivamente si contano quattro vittorie e dieci podi, a cominciare dalla medaglia d’argento di Maurilio De Zolt nella 50 km dei Giochi olimpici di Calgary. Allo scopo di essere più chiari possibile, è bene riassumere i risultati di rilievo degli azzurri in uno schema e non in un paragrafo discorsivo. L’ordine seguito è quello cronologico.

1988 (OWG) – 50 km TL : 2° Maurilio De Zolt

1989 – 50 km TC: 3° Maurilio De Zolt

2005 – 15 km TL: 1° Pietro Piller Cottrer

2008 – Skiathlon: 2° Giorgio Di Centa

2008 – 15 km TL: 1° Valerio Checchi, 3° Pietro Piller Cottrer

2010 – 15 km TL: 1° Giorgio Di Centa, 2° Pietro Piller Cottrer

2012 – Skiathlon: 2° Roland Clara

2016 – Sprint TC: 1° Federico Pellegrino

In questo febbraio 2024 si assisterà a un’autentica macro-tappa, poiché non si gareggerà solo nel weekend, ma ci sarà anche un’appendice. Si comincia venerdì con una 10 km a intervalli a skating; dopodiché sabato ci sarà una sprint a tecnica libera; si passa all’alternato con la 20 km mass start di domenica e si chiude, sempre a tecnica classica, martedì con un’altra sprint.

CANMORE (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2016

(ULTIMA VOLTA IN CUI SI È GAREGGIATO)

Sprint TC

1) Pellegrino – 2) Brandsdal – 3) Manificat

Skiathlon

1) Sundby – 2) Ustiugov – 3) Heikkinen

15 km TL

1) Heikkinen – 2) Belov – 3) Hellner

Pursuit Time 15 km TC

1) Manificat – 2) Heikkinen – 3) Sundby

CANMORE MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL

2008 : 1) Jönsson – 2) Ivanov – 3) Strandvall

2012 : 1) Jönsson – 2) Glørsen – 3) Kriukov

Sprint TC

2008 : 1) Næss – 2) Hattestad – 3) Rønning

2010 : 1) Jönsson – 2) Dahl – 3) Cologna D.

2016 : 1) Pellegrino – 2) Brandsdal – 3) Manificat

10 km TL

Nessun precedente.

20 km TC mass start

Nessun precedente.