Sci alpino, Teresa Runggaldier continua a crescere! Sfiora la top-10, metà gara da podio a Crans Montana!

Theresa Runggaldier ha chiuso all’undicesimo posto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1.86 da Marta Bassino e si è fermata a un solo centesimo dalla top-10, chiusa dalla slovena Ilka Stuhec (a 1.85 dalla vincitrice). Si tratta di una prestazione particolarmente interessante confezionata dalla nostra portacolori, capace di inserirsi nelle posizioni alte scendendo con un pettorale alto (numero 26).

Per metà gara era pienamente in lizza per il podio su cui sono salite Bassino, Federica Brignone e la padrona di casa Lara Gut-Behrami (terza a 1.11 dalla piemontese). Si tratta del miglior piazzamento in carriera per la 24enne nel massimo circuito internazionale itinerante. Prima di oggi era riuscita a entrare in zona punti (top-30) soltanto in quattro occasioni, tutte durante la stagione in corso di svolgimento: superG della Val d’Isere (24ma), le due discese libere di Cortina d’Ampezzo (26ma e 20ma), la discesa libera di ieri in terra svizzera (21ma).

Teresa Runggaldier è nata il 12 aprile 1999 ed è una figlia d’arte: suo papà Peter conquistò la medaglia d’argento in discesa libera ai Mondiali di Saalbach-Hinterglemm 1991 e vinse la Coppa del Mondo di superG nel 1995, salendo sul gradino più alto del podio in due occasioni (sempre in superG, a Whistler nel 1995 e ad Happo One nel 1996). Originaria di Selva Val Gardena e tesserata per le Fiamme Gialle, l’altoatesina si è scaldata anche in Coppa Europa nelle ultime settimane: ha vinto il superG di La Thuile il 5 febbraio (quarta il giorno successivo) ed è stata settima nella discesa proprio di Crans Montana sei giorni fa.

Potrebbe essere un volto nuovo per il movimento italiano nelle discipline veloci. I margini di miglioramento sicuramente non mancano, ha esordito in Coppa del Mondo il 26 dicembre 2021 e la crescita è evidente. Domani potrà ulteriormente migliorarsi nel superG che chiuderà il fine settimana sul pendio elvetico.