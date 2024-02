Sci alpino, startlist gigante Soldeu 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Torna protagonista, dopo un weekend di pausa forzata, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. La sede di gara di questo fine settimana è Soldeu (Andorra), per due gare tecniche che potrebbero risultare molto significative in ottica classifiche generali e di specialità. Si parte domani, sabato 10 febbraio, con il gigante: prima manche alle 10.30, seconda con inversione delle prime 30 alle 13.30.

Prima di tutto un occhio sul fronte meteo, che non promette nulla di buono. C’è pochissima neve (e in condizioni al limite), motivo per cui la partenza è già stata abbassata alla fine del muro iniziale. Domani però è prevista neve molto bagnata, quindi già disputare una gara regolare non sarà impresa facile. Lara Gut-Behrami può iniziare a riscrivere la storia della sua stagione da questo sabato. L’elvetica si presenta al cancelletto di partenza con tante pressioni addosso, ma anche la possibilità di fare più passi avanti. Gut è a -95 da Mikaela Shiffin nella classifica generale (l’americana è ancora ferma ai box), e con una vittoria andrebbe a scavalcarla. Vincere in gigante significherebbe allungare ancora di più nella graduatoria di specialità e ipotecare la coppetta con due gare d’anticipo, insomma la svizzera ha tanto in ballo, ma è la favorita n.1 (6 podi a gennaio, 3 vittorie). Un primo gruppo che fa più rumore per le assenze che per le presenze, oltre a Shiffrin non saranno della partita neanche Petra Vlhova, Valerie Grenier e Sofia Goggia.

Proverà a mettere il bastone tra le ruote a Gut l’azzurra Federica Brignone, che vuole tornare sul podio dopo più di un mese. La valdostana è in buona condizione, ma non riesce a trasferire in gara ciò che sente in allenamento, forse anche per un eccessivo carico di pressione. Brignone, liberata da ogni velleità di conquista della generale, vuole ritornare ad essere quella di dicembre. Rimanendo nell’argomento Italia, partirà tra le prime sette anche Marta Bassino, ma solo per assenze altrui. La piemontese sta vivendo una stagione difficile, e ha bisogno come il pane di un risultato che le dia morale. Per il podio la lotta sarà aperta, ma la svedese Sara Hector e la neozelandese Alice Robinson sembrano avere qualcosa in più delle loro avversarie. Anche le norvegesi saranno della partita, con la certezza Ragnhild Mowinckel e la possibile sorpresa, con il 16, di Kajsa Vickhoff Lie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante di Soldeu (Andorra), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.