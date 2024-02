Biathlon, poker della Francia nella sprint femminile dei Mondiali. Vittozzi e Wierer in top10 senza sbagliare

Poker transalpino a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, sede dei Mondiali 2024 di biathlon: nell’unica gara della seconda giornata, la 7.5 km sprint femminile, la Francia monopolizza il podio e si prende anche la medaglia di legno. Oro a Julia Simon, argento a Justine Braisaz-Bouchet, bronzo a Lou Jeanmonnot, quarta piazza per Sophie Chauveau. In casa Italia settima piazza per Lisa Vittozzi e decimo posto per Dorothea Wierer, ma si qualificano per l’inseguimento di domenica anche Samuela Comola, 37ma, e Michela Carrara, 45ma. Va ricordato che questa gara non porta punti alle classifiche individuali di Coppa del Mondo, ma soltanto alla graduatoria per Nazioni.

Nella giornata dell’apoteosi transalpina a spuntarla è Julia Simon, la quale grazie alla pulizia al poligono (nessun errore) vince in 20’07″5, battendo Justine Braisaz-Bouchet, seconda a 4″9 pur avendo dovuto percorrere 150 metri in più a causa di un errore al poligono a terra. Gradino più basso del podio per Lou Jeanmonnot, terza a 40″8 con un errore in piedi, mentre è quarta Sophie Chauveau a 44″2 con un bersaglio mancato nel primo poligono. Butta il bronzo a causa di un errore sull’ultimo bersaglio la lettone Baiba Bendika, quinta a 46″5.

Oltre il minuto tutte le altre contendenti, con la tedesca Franziska Preuss sesta a 1’05″3 con un errore in piedi, mentre si classifica settima la migliore delle azzurre, Lisa Vittozzi, autrice di un 10/10 al tiro, con un ritardo di 1’06″3. Alle sue spalle la svedese Hanna Oeberg, ottava a 1’06″8, che precede la sorella Elvira, nona a 1’09″2, anch’ella attardata da un errore a terra. Chiude la top ten l’azzurra Dorothea Wierer, che non commette errori al poligono e si attesta in decima piazza a 1’18″9.

In casa Italia rientrano tra le sessanta qualificate all’inseguimento di domenica 11 anche Samuela Comola, 37ma a 2’19″7 con un errore sul terzo bersaglio della seconda serie al poligono, e Michela Carrara, che termina 45ma a 2’31″9 con quattro bersagli mancati, uno dei quali nella serie a terra.