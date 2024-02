Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: Jessie Diggins vince la 15 km tl mass start in Canada, 21ma Francesca Franchi

La statunitense Jessie Diggins ha vinto la 15 km tl mass start che ha rimpiazzato la gara con partenze ad intervalli che ha aperto la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo di Canmore, in Canada: la leader della classifica generale, dopo aver vinto i due sprint intermedi si è presa l’intera posta in palio precedendo sul traguardo la francese Delphine Claudel e la norvegese Heidi Weng. La migliore in casa Italia è Francesca Franchi, 21ma, mentre Caterina Ganz conclude 32ma.

Sono dunque 130 i punti incamerati dalla statunitense Jessie Diggins, che accelera in vista dei due traguardi intermedi con punti bonus, entrambi vinti, e poi va ad imporsi con una progressione inarrestabile all’arrivo, chiudendo in 40’26″0 e relegando alla piazza d’onore la transalpina Delphine Claudel, seconda a 2″6, e la norvegese Heidi Weng, terza a 3″3, ma ammonita per ostruzione.

Si ferma ai piedi del podio l’altra norvegese Astrid Oeyre Slind, quarta a 4″1, la quale brucia l’altra transalpina Flora Dolci, quinta a 4″2, mentre è sesta l’austriaca Teresa Stadlober a 5″8. Settima piazza per la svedese Ebba Andersson a 7″6, infine è ottava l’altra statunitense Sophia Laukli, a 8″6.

Lontane dal gruppo di testa composto da dodici atlete che è andato a giocarsi il successo le uniche due azzurre in gara, comunque entrambe a punti: la migliore è Francesca Franchi, 21ma, che accusa 1’59″1 all’arrivo, mentre si classifica 32ma Caterina Ganz a 3’39″7.