Sci alpino, Marta Bassino: “Sono veramente felice di questo fine settimana”

Marta Bassino ha chiuso al terzo posto il superG femminile di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: l’azzurra si è fermata a 0″15 dall’austriaca Stephanie Venier, vincitrice odierna, ed a 0″11 da Federica Brignone, seconda.

Il bilancio dell’azzurra ai microfoni di Rai Sport: “Un weekend super, sono veramente felice di questo fine settimana, sono contenta di tutto. Oggi era difficile trovare buone sensazioni, specialmente nella parte finale la neve era pappa, mi sembrava di fare sci d’acqua, non c’era consistenza, però sono proprio felice in generale“.

L’analisi della situazione vissuta: “Io la vedo come un progresso continuo, ero lì, sapevo che non facevo dei tratti male, comunque a pezzi stavo sciando bene, quindi non è improvvisato, ma è arrivata solo un po’ più di continuità, un po’ più di consapevolezza, di fiducia, alla fine quando riesci a mettere insieme tutte le cose, poi tutto torna“.

I risultati danno una spinta per il finale di stagione: “Questo sicuramente mi dà una mega botta di fiducia, senza dubbio. Guardiamo avanti, alle prossime gare, io continuerò su questa strada, continuando a lavorare e stare concentrata per far tornare tutto“.