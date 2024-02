Slittino: Merle Fräbel trova la doppietta ad Oberhof, Verena Hofer crolla di nuovo nella seconda run

Arriva la doppietta perentoria da parte di Merle Fräbel in quel di Oberhof. La tedesca, sulla pista di casa, non ha rivali: due gare in due settimane e due vittorie nella Coppa del Mondo di slittino singolo femminile.

Miglior crono nella prima run, gran difesa nella seconda per conquistare, anche nettamente, la vittoria in 1:24.956. Battuta la rimontante austriaca Madeleine Egle: dalla settima alla seconda piazza, staccata di 124 millesimi. Prosegue il duello con Julia Taubitz: la tedesca, leader della classifica di Coppa, è terza a 152 millesimi. Punti rosicchiati da parte di Egle in graduatoria, resta però ancora staccata dalla rivale.

Quarta posizione per l’altra tedesca Anna Berreiter (tre teutoniche nelle prime quattro), poi la lettone Kendija Aparjode che conferma la quinta piazza di settimana scorsa.

Uno scenario visto e diventato ormai consueto quello che ha coinvolto Verena Hofer. L’azzurra ancora una volta si trova davanti dopo la prima run: è seconda, poi crolla nella discesa decisiva e scende al quattordicesimo posto. Resta sempre un po’ di amaro in bocca, ma queste performance, anche se alternate a controprestazioni, fanno molto ben sperare. Subito dietro, quindicesima, Nina Zoeggeler.

Più tardi appuntamento con le sprint.