Sci alpino, Marco Odermatt: “La fiducia è massima, tutto funziona bene”

Marco Odermatt non si ferma mai: altro giro e altra vittoria per l’inarrivabile svizzero che trionfa anche nel gigante di Bansko (Bulgaria) e vince per la nona volta consecutiva in questa specialità, raggiungendo così un record di Alberto Tomba che era rimasto inalterato dal 1994-1995.

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni della FIS dopo l’ennesimo successo: “Sicuramente la fiducia è ai massimi livelli in questo momento e tutto funziona bene. Mi trovo molto bene con i materiali. Mi diverto semplicemente a sciare e oggi abbiamo fatto anche un buon risultato di squadra“.

“Mi piace davvero essere qui, c’è un bel pubblico, è diverso da tutte le altre gare qui in Bulgaria. Ottimo pendio, ottime condizioni, pista divertente da sciare. La prima manche è stata molto movimentata e difficile da gestire dal punto di vista tattico, mentre la seconda è stata più da spingere” – ha raccontato il fenomeno elvetico.