Sci alpino, ispezione ok sulla “VolatA”: confermato il fine settimana della Val di Fassa

Il sopralluogo della FIS sul Passo San Pellegrino ha dato esito positivo. Confermato, quindi, il weekend di gare sulle nevi italiane che sarà in programma il 24 e 25 febbraio. Dopo tante difficoltà, sembra che un appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 possa disputarsi senza particolari problemi.

Il controllo della neve nella località della Val di Fassa, quindi, ha ricevuto l’importante “ok” dei delegati della Federazione Internazionale. A questo punto cosa ci attenderà a livello di programma sulla pista denominata “La VolatA”?

Vedremo, quindi, un superG nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 11.00, quindi domenica 25 febbraio sarà la volta della discesa, sempre al medesimo orario. La pista italiana, quindi, tornerà protagonista dopo il 2021 quando vi si disputarono le gare pre-olimpiche al posto della Cina.

In quella occasione assistemmo a due discese (con altrettanti successi di Lara Gut-Behrami), mentre il superG vide il successo della nostra Federica Brignone, davanti proprio alla elvetica. Un ruolino di marcia notevole per la attuale leader della classifica generale con 5 lunghezze di margine sull’assente Mikaela Shiffrin. La Sfera di Cristallo è assolutamente in bilico. La svizzera approfitterà del suo feeling con “La VolatA”?