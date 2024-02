Sci alpino, Dominik Paris torna sul podio: “Ho scherzato con Odermatt, poteva farmi fare podio da solo”

Dominik Paris ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro ha tagliato il traguardo con appena 19 centesimi di ritardo dall’austriaco Vincent Kriechmayr e a 2 centesimi dal canadese Jeffrey Read, condividendo il terzo gradino del podio con lo svizzero Marco Odermatt.

L’altoatesino ha pagato dazio nella parte finale della pista norvegese, dove Kriechmayr è stato decisamente più veloce dell’intera concorrenza. Si tratta del terzo podio stagionale per il nostro portacolori, il primo in questa specialità: in precedenza aveva vinto la discesa della Val Gardena ed era stato terzo nelle discese di Wengen e Kitzbuehel.

Dominik Paris ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Abbastanza soddisfatto. In superG è da tanto che cerco il risultato, anche se avevo fatto il quarto posto fatto a Wengen. La mia sciata deve comunque migliorare, di questo sono sicuro: ho perso qualcosa sia in alto che nella parte finale, e questi errori non bisogna farli se si vuole vincere. Ci lavorerò sicuramente. Scherzando con Odermatt, gli ho detto che avrebbe potuto anche lasciarmi fare il podio da solo, visto che lui ne ha fatti così tanti