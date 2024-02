Sci alpino, Dominik Paris e gli altri uomini-jet azzurri si allenano a Santa Caterina Valfurva

La cancellazione delle gare veloci di Chamonix (Francia) ha costretto gli uomini-jet a rivedere i propri piani in una stagione della Coppa del Mondo di sci alpino nella quale i contrattempi non sono mancati. In vista dei prossimi appuntamenti, che per discesisti e supergigantisti saranno a Kvitfjell (Norvegia), dal 17 al 18 febbraio, ci si prepara nel migliore dei modi.

La Nazionale italiana ha previsto un training a Santa Caterina Valfurva, sulla pista dedicata alla mitica “Deborah Compagnoni”. Il manto nevoso, come riportato dal sito della FISI, è ideale per studiare le migliori soluzioni anche dal punto di vista dei materiali. Saranno, quindi, otto gli atleti nostrani a prendere parte agli allenamenti.

Il primo nome della lista è quello di Dominik Paris che nella stagione in corso ha ottenuto tre podi: la vittoria dal sapore di tabù sfatato in Val Gardena e due terzi posti a Wengen (Svizzera) e Kitzbuehel (Austria). Parliamo sempre di discesa e Domme ci tiene a concludere l’annata nel migliore dei modi.

Oltre al campione altoatesino, risponderanno all’appello anche Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Florian Schieder, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi. Il gruppo si ritroverà al completo l’8 febbraio e il programma di lavoro prevede due giornate di discesa e una di superG.