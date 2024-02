Sci alpino, chi è Sara Thaler: la nuova velocista che ha debuttato in Coppa del Mondo

Sara Thaler ha fatto il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino in occasione del fine settimana di Crans Montana. L’azzurra ha completato le due discese libere andate in scena sul pendio svizzero, raccogliendo un 39mo e un 37mo posto (oggi è scesa con il pettorale numero 38). La nostra portacolori è rimasta fuori dalla zona punti, ma sono arrivati segnali confortanti.

La classe 2004 (spegnerà venti candeline il prossimo 27 maggio) è originaria della Val Gardena ed è una carabiniera. Il cognome è ben noto agli appassionati di sci alpino, ma non è la figlia del 45enne Patrick Thaler, ottimo slalomista salito sul terzo gradino del podio in Coppa del Mondo in tre occasioni.

Sara Thaler sta muovendo i suoi primi passi nel massimo circuito internazionale itinerante e ha già fatto vedere cose molto interessanti nelle categorie giovanili. Ai Mondiali juniores disputati poche settimane fa a Chatel (Francia) è stata quarta in discesa libera, ad appena nove centesimi dalla medaglia di bronzo e a 0.49 dalla vincitrice, ma anche quinta nel team combined.

In Coppa Europa spiccano i secondi posti ottenuti in discesa libera a Orcieres Merlette il 24 e il 25 gennaio, settimana scorsa aveva raccolto due decimi posti proprio a Crans Montana. Si tratta di una nuova velocista molto interessante e tutta da seguire, con ampi margini di miglioramento e con il potenziale per scalare le graduatorie.