Sci alpino, Brignone e Bassino si perdono nella seconda manche. Della Vite ancora in Top-10, piccoli segnali dalle slalomiste

La Coppa del Mondo di sci alpino si è divisa nel fine settimana tra Soldeu e Bansko, ma proprio in Bulgaria c’è stata l’ennesima cancellazione di una gara in questa stagione. Lo slalom maschile è stato fermato addirittura nella prima manche dopo che erano scesi trentuno atleti. Impossibile andare avanti per le condizioni climatiche avverse e per una pista che non garantiva la sicurezza degli atleti. Sono addirittura dieci le gare cancellate/rinviate/spostate nel settore maschile in questa stagione, un numero davvero esorbitante.

Per quello che si è visto comunque sia Tommaso Sala sia Alex Vinatzer si erano comportati bene, concludendo rispettivamente al nono e al decimo posto. Entrambi gli azzurri erano scesi in condizioni estreme e aveva saputo difendersi, senza perdersi completamente come altri atleti. In ogni caso un buon segnale in vista degli ultimi prossimi appuntamenti.

Si è completato, invece, il gigante, che ha visto Marco Odermatt vincere il nono gigante consecutivo, diventando il primo a riuscirci da Alberto Tomba. Nel giorno dell’ennesimo capolavoro del campione elvetico, c’è comunque da segnalare la seconda Top-10 di fila per Filippo Della Vite, bravo nella seconda manche a rimontare sei posizioni. Rimane sempre il problema della continuità tra una manche e l’altra, con l’azzurro che continua ad essere troppo altalenante tra una metà gara e l’altra.

A Soldeu la Coppa del Mondo femminile ha visto il sorpasso di Lara Gut-Behrami in classifica generale su Mikaela Shiffrin ed il prossimo fine settimana di Crans Montana potrebbe risultare decisivo per la svizzera, visto che non si sa ancora quando tornerà in pista l’americana. In ogni caso l’elvetica ha dimostrato di vivere un momento magico e di essere in grandissima forma, vincendo il secondo gigante consecutivo, rimontando dal nono al primo posto.

C’è davvero tantissima delusione in casa Italia, perchè dopo la prima manche la classifica recitava Marta Bassino prima e Federica Brignone seconda. Purtroppo nella seconda entrambe le azzurre non sono riuscite a confermarsi, con Brignone quarta e Bassino addirittura sesta.

Da Altenmarkt la stagione di Brignone ha preso improvvisamente una piega negativa, quasi come se la delusione per quella tre giorni non se ne fosse mai andata nella testa di Federica. Per quello che è successo poi a Shiffrin, i rimpianti aumentano decisamente perchè al posto di Gut-Behrami (o comunque insieme a lei) poteva proprio esserci Brignone, che invece è mancata nei risultati proprio in questo periodo.

Rimpianti tanti anche per Marta Bassino, che andava a caccia del primo podio stagionale. Il gigante di Soldeu è forse la perfetta fotografia dell’anno della piemontese, che non riesce proprio a trovare continuità anche solo tra una manche e l’altra.

Qualche segnale positivo è invece arrivato dallo slalom. Dopo cinque uscite consecutive, finalmente Marta Rossetti riesce a terminare una gara e lo fa anche con un buon dodicesimo posto, non lontana dalle prime dieci dopo una bella rimonta nella seconda manche. Gara speciale per Vera Tschurtschenthaler, diciottesima al traguardo dopo aver recuperato ben undici posizioni.