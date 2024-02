Scherma, Martina Favaretto si ripete a Il Cairo. Sul podio anche Martina Sinigalia

Un anno dopo è ancora Martina Favaretto a trionfare a Il Cairo. La veneta trionfa nuovamente sulle pedane egiziane, conquistando il suo terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. La vittoria quest’oggi è arrivata battendo in finale proprio quella Lee Kiefer che aveva sconfitto l’azzurra nell’ultimo atto del Trofeo Inalpi a Torino. Un assalto bellissimo quello tra Favaretto e Kiefer, con l’azzurra che si è imposta con il punteggio di 15-13 sull’americana.

Grande festa comunque per l’Italia, visto che sul podio ci sale anche Martina Sinigalia, che è stata sconfitta nel derby azzurro da Favaretto per 15-5. Sempre al terzo posto ha concluso l’americana Jacqueline Dubrovich, battuta anche lei in un derby americano da Kiefer per 15-13.

Un risultato comunque eccezionale per la squadra azzurra, visto che nei quarti di finale si sono fermate Arianna Errigo, Martina Batini ed Alice Volpi. Quest’ultima è stata sconfitta all’ultima stoccata da Sinigalia per 15-14. Sempre l’ultima stoccata è stata fatale anche a Batini contro Dubrovich (15-14), mentre Errigo ha ceduto 15-12 a Kiefer.

Altri derby azzurri agli ottavi, con i successi di Sinigalia su Francesca Palumbo (15-7) e di Batini su Erica Cipressa (15-10). Fuori al primo turno le altre italiane Aurora Grandis, Anna Cristino, Camilla Mancini ed Elena Tangherlini.