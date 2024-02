Scherma, gli sciabolatori azzurri sono quinti a Tbilisi. Vince la Corea del Sud

La Corea del Sud trionfa nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Tbilisi. Gli asiatici si sono imposti in una finale bellissima contro l’Ungheria all’ultima stoccata con il punteggio di 45-44, con le due nazioni che si sono confermate le migliori al mondo in questo momento.

Terza posizione per gli Stati Uniti, che hanno superato nella finalina la sorprendente Romania per 45-32. I rumeni sono stati sicuramente la squadra rivelazione a Tbilisi, visto che sono riusciti a sconfiggere negli ottavi la Francia (45-41) e poi soprattutto l’Italia sempre per 45-41.

Una sconfitta amara quella degli azzurri, che si sono trovati a giocarsi gli assalti per il tabellone dal quinto all’ottavo posto. Il quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre si è comunque prontamente riscattato, concludendo in quinta posizione grazie alle vittorie sull’Egitto per 45-35 e sulla Cina per 45-31.

Sono comunque punti importanti per l’Italia in ottica qualificazione olimpica, con Parigi che non è lontana per i nostri sciabolatori, che avranno una nuova occasione davanti ai propri tifosi ad inizio marzo al Trofeo Luxardo di Padova.