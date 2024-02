Salto con gli sci, Kraft vince gara-2 a Lake Placid e riallunga in Coppa del Mondo. Insam e Bresadola in top20

Stefan Kraft si mette alle spalle il beffardo epilogo di gara-1 e vince la seconda competizione individuale del weekend sul trampolino grande HS128 di Lake Placid, in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Si tratta del 38° successo (l’ottavo dell’inverno) individuale nel circuito maggiore per il fuoriclasse austriaco, sempre più lanciato verso la terza Sfera di Cristallo della carriera.

Kraft si è dimostrato il più solido sulle due serie, facendo la differenza come di consueto sulle valutazioni dei giudici e trionfando con un margine di soli 3.2 punti sul tandem composto dal tedesco Philipp Raimund (al primo podio in Coppa del Mondo) e dallo sloveno Lovro Kos, appaiati in seconda posizione ex aequo dopo i due salti di gara.

Quarta piazza a 11.7 punti dalla vetta per il polacco Piotr Zyla, al miglior risultato della stagione, precedendo in classifica il giapponese Ryoyu Kobayashi (5° a -14.5 punti) ed il teutonico Andreas Wellinger (6° a -14.8 rimontando dieci posizioni con un secondo salto fantastico), ovvero i due primi inseguitori di Kraft nella graduatoria generale di Coppa.

Conferme importanti ad alti livelli per l’Italia, protagonista di un fine settimana davvero notevole, con Alex Insam 15° e Giovanni Bresadola 18° grazie ad una buona costanza di rendimento sulle due serie dopo aver brillato ieri con il quinto posto nella prova a coppie (oltre al doppio piazzamento nella top12 nella prima competizione individuale). Distanti dalla zona punti invece Andrea Campregher 46° e Francesco Cecon 48°.