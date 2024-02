Sci alpino, si chiude il fine settimana di Coppa Europa con le top-10 in discesa di Thaler e Runggaldier

Maltempo protagonista in quel di Crans Montana (Svizzera), sede della tappa del fine settimana della Coppa Europa 2023-2024 di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione della discesa di ieri, dovuta al fortissimo vento, straordinari oggi per le donne jet, impegnate in due prove nella stessa giornata della specialità più veloce del Circo Bianco.

Sulla pista che la prossima settimana ospiterà il circuito maggiore la prima vittoria di giornata va alla francese Karen Clément in 1’07″51, al terzo successo in carriera a questo livello e al secondo stagionale, dopo essersi imposta anche nel superG di La Thuile di cinque giorni fa. Seconda posizione per Ester Ledecka (+0.27), con la ceca che ha partecipato a questo weekend proprio in preparazione dei prossimi appuntamenti in Coppa del Mondo. Completa il podio di gara-1 l’austriaca Nadine Fest (+0.57), che precede di tredici centesimi la connazionale Magdalena Egger. Quinta piazza per la statunitense Tricia Mangan, anche lei in crescita tra le più grandi, appena davanti a Emily Schoepf sesta e che poi sarà certa del successo finale nella classifica di discesa in Coppa. Sara Thaler è decima e miglior azzurra, con un ritardo di 88 centesimi dalla testa e davanti a Teresa Runggaldier, 13ma a 1.19. Vanno a punti anche Matilde Lorenzi 17ma, Giulia Albano 20ma e Sara Allemand 27ma.

Gara-2 sulla pista del Mont Lachaux, che può disporre di un manto eccezionale in vista dell’arrivo della Coppa del Mondo, che ha visto invece lo storico successo della bosniaca Elvedina Muzaferija, portando per la prima volta nella storia la sua nazione a vincere una gara di questo livello. Muzaferija evidentemente gradisce il pendio, in quanto un anno fa proprio a queste latitudini fu seconda, e sarà da tenere d’occhio per un possibile exploit nel prossimo fine settimana. Netto il successo della bosniaca, che si impone con 31 centesimi su Mangan, che invece batte di un solo centesimo la svizzera Delia Durrer. Centesimi che sono decisivi, in negativo, anche per Ester Ledecka, quarta ad appena 0.01 dalla terza posizione e 0.02 dalla seconda. La vincitrice di gara-1, Clément, deve accontentarsi questa volta del quinto posto, con Fest sesta.

Settimo posto a pari merito per la statunitense Laurena Macuga e Teresa Runggaldier, entrambe staccate di 0.67 dalla vincitrice. E’ la classe 1999 la migliore italiana in questo secondo appuntamento di giornata, con Sara Thaler che replica esattamente la stessa posizione della prima discesa con il 10° posto. Costanza è la parola chiave per la giovane 2004, a cui non manca forse nulla per provare a vedere a che livello si trova contro le atlete di Coppa del Mondo. Anche in questa discesa sono in cinque le italiane a punti: 15ma Sara Allemand, 20ma Giulia Albano e 28ma Matilde Lorenzi.