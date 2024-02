Salto con gli sci: Forfang e Kobayashi vincono la qualificazione a Willingen, Giovanni Bresadola ottimo 5° con forte vento frontale

Si è da poco conclusa la qualificazione della gara dal trampolino grande di Willingen, in Germania. Sull’HS147 tedesco i premiati sono in due: il norvegese Johann Andre Forfang e il giapponese Ryoyu Kobayashi. Diversi però i percorsi: se l’uno deve spingersi fino ai 153 metri per realizzare 129 punti con fortissimo vento frontale, l’altro non fa alcuno sforzo apparente, approfittando anche di condizioni migliori. E gli bastano 144 metri.

Discorso simile al Concorde nipponico per Stefan Kraft: l’austriaco è terzo a quota 127.5, sempre in situazione di vento non lontana dal suo illustre collega (143.5 metri, per la cronaca). L’altro Kobayashi, Junshiro, è quarto, non a sorpresa perché quella è la fase in cui il forte vento frontale crea effetti in maggior misura. Per lui 148 metri e 125.3 punti.

Della situazione approfitta molto egregiamente Giovanni Bresadola, che si issa fino al quinto posto saltando 145 metri e chiudendo con un punteggio di 123.3. Le condizioni sono le sue, ma vanno anche sfruttate e perciò può dirsi a buona ragione un bel bravo. Sesto e settimo i norvegesi Robin Pedersen e Marius Lindvik, rispettivamente a 119.8 e 119.2 (con il primo che plana a 150.5 metri). Completano la top ten il tedesco Andreas Wellinger (118.3), lo sloveno Lovro Kos (117) e il finlandese Niko Kytosaho (113.1).

Bene anche Alex Insam, in chiave Italia: per lui 15° posto saltando 136 metri con approdo a quota 103.9. Si qualifica anche Andrea Campregher da 28° (133 metri e 95 punti). Rimane fuori per tre decimi di punto Francesco Cecon, 51° con 109.5 metri e 57 punti.