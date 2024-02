Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2024. Al maschile, questa è diventata “Casa Granerud”

Archiviati i Mondiali di volo, riparte la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Nel weekend del 3 e 4 febbraio si gareggerà in un contesto che sovente garantisce grande spettacolo. Il massimo circuito sarà infatti in scena a Willingen (Germania).

Il trampolino dell’Assia, denominato Mühlenkopfschanze è ben conosciuto da tutti gli appassionati, essendo il Large Hill più grande esistente sul pianeta Terra. Con il suo punto K fissato a 130 metri e l’HS addirittura a 147 è necessario scomodare i Flying Hills per trovare impianti di dimensioni più imponenti.

Va rimarcato come, per la prima volta dopo un mese e mezzo, si tornerà ad assistere a due gare individuali nello stesso weekend. L’accadimento non si verificava da Engelberg, dopodiché o si sono avute competizioni secche, oppure fine settimana associati a prove a squadre.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°12

Luogo: Willingen (Germania)

Impianto: Mühlenkopfschanze (HS147)

Competizioni ospitate: 38

Prima gara: 8 gennaio 1995

Ultima gara: 5 febbraio 2023

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – STOCH Kamil (POL)

2014 – STOCH Kamil (POL)

2015 – STOCH Kamil (POL)

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – WELLINGER Andreas (GER)

2018 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2018 – FORFANG Johann Andre (NOR)

2019 – GEIGER Karl (GER)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – LEYHE Stephan (GER)

2021 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

7 – STOCH Kamil [POL] (3-2-2)

5 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (4-1-0)

4 – KASAI Noriaki [JPN] (3-0-1)

4 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (2-1-1)

3 – PREVC Peter [SLO] (1-1-1)

3 – LINDVIK Marius [NOR] (1-1-1)

3 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-1-1)

3 – ZYLA Piotr [POL] (0-1-2)

2 – GEIGER Karl [GER] (1-1-0)

2 – AMMANN Simon [SUI] (0-1-1)

2 – KOUDELKA Roman [CZE] (0-1-1)

2 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-1)

2 – KUBACKI Dawid [POL] (0-0-2)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (1-0-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (1-0-0)

1 – LEYHE Stephan [GER] (1-0-0)

1 – LANISEK Anze [SLO] (0-1-0)

1 – KRAFT Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – FETTNER Manuel [AUT] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

24 (7-11-6) – GERMANIA

21 (10-6-5) – NORVEGIA

15 (7-6-2) – AUSTRIA

14 (6-3-5) – GIAPPONE

14 (4-4-6) – POLONIA

10 (3-3-4) – FINLANDIA

10 (1-3-6) – SLOVENIA

4 (0-1-3) – SVIZZERA

2 (0-1-1) – REP.CECA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 16° il 4 febbraio 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 5 su 6

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 25° il 4 febbraio 2018

CECON Francesco

Qualificazioni superate 1 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 40° il 5 febbraio 2023

Foto: La Presse