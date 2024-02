Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lake Placid 2024: quattro azzurri superano le qualificazioni

Poco più di una formalità: questo si sono rivelate le qualificazioni dal trampolino grande HS 128 andate in scena nella tarda serata italiana a Lake Placid, negli Stati Uniti, sede della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci: 51 i partecipanti per 50 posti disponibili per la gara prevista domani nel pomeriggio italiano.

Il migliore delle qualificazioni è lo sloveno Lovro Kos, che svetta con 146.6 punti (126.0 metri), con 5.1 di margine sull’austriaco Michael Hayboeck, secondo a quota 141.5 (128.0 metri), e 5.3 sull’altro austriaco Daniel Huber, terzo con 141.3 (127.0 metri).

Ovviamente tutti qualificati i quattro azzurri al via: il migliore è Alex Insam, 25° con 126 metri per 132.5 punti, davanti a Giovanni Bresadola, 27° con 130.2 (122.5 metri). Più indietro Francesco Cecon, 45° a quota 103.3 (108.5 metri), ed Andrea Campregher, 48° con 103 metri per 92.6 punti.