Rugby, Ange Capuozzo salta Italia-Inghilterra. Perché l’azzurro non gioca nel Sei Nazioni: scelto il sostituto

L’Italia dovrà rinunciare ad Ange Capuozzo nella sfida contro l’Inghilterra che aprirà il Sei Nazioni 2024. La nostra Nazionale di rugby non potrà fare affidamento sulla sua stella in occasione della prima giornata del prestigioso torneo. L’azzurro salterà il confronto in programma sabato 3 febbraio (ore 15.15) allo Stadio Olimpico di Roma a causa di una gastroenterite che lo ha fortemente debilitato.

Il trequarti verrà così sostituito da Lorenzo Pani, pronto a giocare da titolare con il numero 14. Indisponibile anche Edoardo Iachizzi: la seconda linea ha sofferto il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra. In panchina saranno così presenti l’esordiente Alessandro Izekor e Federico Mori.

Questa la formazione titolare dell’Italia per il confronto con la corazzata inglese: Allan; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi P., Garbisi A; Cannone L., Lamaro (cap), Negri; Ruzza, Cannone N.; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. Sarà la prima partita di coach Gonzalo Quesada nel Sei Nazioni.