Rugby, Rovigo batte ed aggancia Viadana in vetta alla classifica della Serie A élite

Rovigo batte per 31-12 Viadana nel big match del 13° turno della stagione regolare della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby ed aggancia in vetta alla classifica i gialloneri, che però devono ancora osservare il turno di riposo. Nell’altro match odierno i Lyons passano a Vicenza in casa dei Rangers per 16-36 e scavalcano al settimo posto Mogliano Veneto, che riposa in questo turno. Domani si giocheranno i due posticipi, con Fiamme Oro-Petrarca alle 13.30 e Colorno-Valorugby alle 14.00.

TABELLINI

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 17 febbraio 2024, ore 14.30

Serie A Elite, XIII giornata – diretta streaming DAZN

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 32–12 (10-9)

Marcatori p.t. 3’ m. Vaccari tr. Atkins (7-0), 16’ c.p. Roger (7-3), 19’ c.p. Atkins (10-3), 21’ c.p. Roger (10-6), 39’ c.p. Roger (10-9) s.t. 44’ c.p. Atkins (13-9), 52’ m. Giulian tr. Atkins (20-9), 64’ c.p. Roger (20-12), 74’ m. Ortis tr. Atkins (27-12), 84’ m. Cosi (32-12).

FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario; Vaccari, Moscardi (74’ Lertora), Uncini, Sperandio; Atkins, Chillon (60’ Bazan Vélez); Cosi, Meggiato (71’ Lubian), Sironi; Ferro (Cap) (56’ Zottola), Steolo (62’ Ortis); Walsh (34’ Swanepoel), Giulian (62’ Ferraro), Leccioli (56’ Quaglio). all. Lodi.

Rugby Viadana 1970: Sauze, Ciardullo, Morosini (60’ Madero), Jannelli (Cap), Bronzini (74’ Crea), Roger, Baronio (60’ Di Chio), Locatelli, Wagenpfeil (64’ Mannucci), Boschetti, Lavorenti (72’ Casasola), Schinchirimini, Oubiña (60’ Mignucci), Luccardi (71’ Dorronsoro), Mistretta (60’ Fiorentini). all. Pavan.

Arb. Franco Rosella. AA1 Clara Munarini, AA2 Alberto Favaro. Quarto Uomo: Ferdinando Cusano. TMO: Stefano Roscini.

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 5/6; Roger (Rugby Viadana 1970) 4/6.

Cartellini: 57’ giallo a Uncini (FEMI-CZ Rovigo), 84’ giallo a Mignucci (Rugby Viadana 1970).

Note: Campo in buone condizioni, circa 14°, presenti allo Stadio circa 1900 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5, Rugby Viadana 1970 0.

Player of the Match: Enrico Giulian (FEMI-CZ Rovigo).

Vicenza, “Rugby Arena” – sabato 17 febbraio 2024

Serie A Elite XIII giornata

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Lyons Rugby 16-36 (16-14)

Marcatori: p.t.6’ m Paz tr Chico (0-7); 7’ m O’Leary-Blade tr Mercerat (7-7); 12’ cp Mercerat (10-7); 24’ m Minervino tr Chico (10-14); 32’ cp Mercerat (13-14); 40’ cp Mercerat (16-14). s.t. 46’ m Bruno tr Chico (16-21); 59’ cp Chico (16-24); 72’ m Paz tr Chico (16-31); 78’ m Bruno (16-36).

Rangers Rugby Vicenza: Williams; Foroncelli, O’Leary-Blade (20’ Bruniera), Gelos, Poletto; Mercerat, Pozzobon (16’ Lisciani); Roura, Piantella (cap) (22’ Peron), Gomez; Pontarini, Andreoli (65’ Pontanari); Messina (58’ Lazzarotto), Pretz, Braggie’ (74’ Ceccato). A disposizione: Franchetti, Tonello. All. Cavinato, Minto.

Sitav Lyons Rugby: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Chico, Fontana (65’ Via); Moretto, Bance (58’ Henderson), Cisse (48’ Mannelli); Pisicchio (74’ Bottacci), Cemicetti (40’st Janse Van Rensburg); Minervino (74’ De Rossi), Tripodo (55’ Morosi), Acosta (70’ Aloe’). All. Urdaneta.

Arb.: Manuel Bottino. AA1: Filippo Russo, AA2: Simone Boaretto. Quarto uomo: Federico Boraso. TMO: Giuseppe Vivarini.

Calciatori: Mercerat (Rangers Vicenza) 4/4; Chico (Sitav Rugby Lyons) 5/6.

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in ottime condizioni, 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 0; Sitav Rugby Lyons 5.

Player Of The Match: Jose Chico (Sitav Rugby Lyons).

RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A élite maschile

13ma giornata

Anticipi sabato 17.02.2024

Femi CZ Rovigo Delta v Rugby Viadana 1970 32-12 (5-0)

Rangers Vicenza v Sitav Rugby Lyons 16-36 (0-5)

Posticipi domenica 18.02.2024

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby ore 13.30, diretta tv su Rai Sport HD e diretta streaming su Rai Play e DAZN

HBS Colorno v Valorugby Emilia ore 14.00, diretta streaming DAZN

Riposa: Mogliano Veneto Rugby.

Classifica: FEMI-CZ Rovigo 41, Rugby Viadana 1970* 41, Petrarca Rugby 34, HBS Colorno 34, Valorugby Emilia 32, Fiamme Oro Rugby 27, Sitav Rugby Lyons 20, Mogliano Veneto Rugby 17, Rangers Vicenza 2. * = una partita in più.