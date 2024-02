Rugby: Leinster dominante con il Benetton in URC, 47-18 per gli irlandesi

Scende in terza posizione nello United Rugby Championship il Benetton Treviso che esce sconfitto a Dublino in casa del Leinster che si impone per 47-18 in un match dominato in lungo e in largo dalla compagine favorita. Prossimo impegno per la franchigia tricolore tra due settimane contro gli scozzesi del Glasgow Warriors.

Ci prova nella prima parte di gara la compagine italiana che, grazie a due mete di Mendy e al piede di Umaga resta attaccata nel punteggio, che è di 21-18 per i padroni di casa a fine primo tempo. Poi si spengono le fonti d’attacco del Benetton e volano gli irlandesi: nella ripresa ci sono tre mete per Leinster, mentre non muove il tabellino la squadra italiana.

Leinster-Benetton Treviso 47-18

Leinster: 15 H McErlean; 14 T O’Brien, 13 L Turner, 12 J Osborne, 11 R Russell; 10 R Byrne, 9 L McGrath;

1 J Boyle, 2 L Barron, 3 T Clarkson; 4 R Molony, 5 J Jenkins; 6 W Connors, 7 S Penny, 8 M Deegan.

A disposizione: 16 J McKee, 17 E Byrne, 18 M Ala’alatoa, 19 B Deeny, 20 R Ruddock, 21 B Murphy,

22 S Prendergast, 23 B Brownlee.

Mete: 9′ Penny 14′ McGrath 34′ Turner 43′ Jenkins 65′ Murphy 70′ Deeney 77′ Penny

Trasformazioni: 10′ Byrne 15′ Byrne 35′ Byrne 44′ Byrne 71′ S Prendergast 78′ S Prendergast

Benetton: 15 J Umaga; 14 I Mendy, 13 M Fekitoa, 12 M Zanon, 11 O Ratave; 10 T Albornoz, 9 A Uren;

1 T Gallo, 2 S Maile, 3 T Pasquali; 4 G Koegelenberg, 5 E Snyman; 6 G Pettinelli, 7 T Halafihi, 8 H Time-Stowers.

A disposizione: 16 G Nicotera, 17 F Zani, 18 F Alongi, 19 R Favretto, 20 A Izekor, 21 A Garbisi, 22 L Marin,

23 F Drago.

Mete: 2′ Mendy 36′ Mendy

Trasformazioni: 3′ Umaga

Calci di punizione: 25′ Umaga 40′ Umaga