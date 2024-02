Rugby, la Benetton Treviso mette sotto contratto Lynagh

Colpo di mercato in casa Benetton Treviso e, guardando oltre ai colori biancoverdi, probabilmente un colpo di mercato anche per l’Italrugby. Il club guidato da Marco Bortolami, infatti, ha annunciato la firma di Louis Lynagh, figlio d’arte che sarà legato alla Benetton fino al giugno 2026, con un’opzione per l’anno successivo.

Louis, come detto, è figlio d’arte, con suo padre che è il leggendario Michael Lynagh, che in carriera ha vestito la maglia dell’Australia 72 volte, segnando 911 punti, record ancora imbattuto per i Wallabies. Con l’Australia ha conquistato la Coppa del Mondo nel 1991 e alla fine di quel torneo, come accadrà quest’estate al figlio, si trasferì a Treviso. on i Leoni ha vinto lo scudetto nel 1992, siglando due mete nella finale contro Rovigo, una delle quali, una sorta di coast-to-coast dalla linea di touche nella propria area dei 22 metri. E a Treviso ha conosciuto Isabella, che diventerà sua moglie e la madre di Louis.

Tornando a Louis Lynagh, è alto 187 cm per 96 kg, è nato a Treviso il 3 dicembre 2000. Ha vissuto a Treviso fino a 4 anni, prima di trasferirsi in Inghilterra a Londra, dove inizia a giocare a rugby a Richmond e frequenta la Hampton School. Lynagh è entrato a far parte dell’accademia degli Harlequins all’età di tredici anni, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2019/20. Lynagh sta continuando a vestire la maglia dei Senior dei Quins da circa quattro anni e si è messo in mostra come una delle ali più strabilianti della Premiership. I numeri parlano chiaro perché ha segnato 27 mete in 58 presenze tra campionato e coppe europee. È un trequarti che può ricoprire diversi ruoli.

“L’arrivo alla Benetton Treviso rappresenta una nuova sfida per me, di cui sono molto entusiasta. Vivo in Inghilterra da quando avevo 4 anni ma l’Italia e Treviso sono sempre state nel mio cuore. Sono nato a Treviso, mia madre è nata a Treviso e mio nonno vive lì insieme ad altri miei familiari. Mio padre ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella mia carriera rugbistica, ma anche nella mia vita. Ha sempre voluto il meglio per me ed è sempre stato d’accordo con qualsiasi mia decisione. Mi ha detto che giocare a Treviso rappresenterà il meglio per me e per il mio stile di rugby, inoltre vivere la città di Treviso sarà bellissimo. Sono elettrizzato all’idea di imparare una nuova cultura di squadra e di entrare a far parte di un gruppo dal potenziale molto interessante. Spero di poter avere un impatto importante, di inserirmi presto in squadra e raggiungere grandi traguardi con questa maglia addosso come mio papà ha fatto in passato” , queste le dichiarazioni di Louis Lynagh.