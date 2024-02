NBA, i risultati della notte (13 febbraio): Minnesota supera i Clippers, Milwaukee manda ko i Nuggets

Ultimi giorni di NBA prima del break dovuto all’All Star Game. Vediamo insieme i risultati della notte, dove sono venti le squadre scese in campo nella massima lega cestistica americana.

Sfida tiratissima a Cleveland, dove i Philadelphia 76ers fanno il colpaccio in casa dei Cavaliers: nel 121-123 finale a scrivere l’ultima parola della partita è Paul Reed con la stoppata su Cameron Mitchell (36 per lui) a un secondo dalla fine. Un Luka Doncic spaziale trascina i Dallas Mavericks al successo per 112-104 contro gli Washington Wizards, i suoi 26 punti, 11 rimbalzi e 15 assist guidano la rimonta dal -10 di fine terzo quarto, con lui 26 di Irving e doppia doppia da 16+17 per Daniel Gafford.

Milwaukee Bucks che tornano al successo e lo fanno con i campioni in carica dei Denver Nuggets per 112-95: Giannis Antetokounmpo stravince il confronto con Nikola Jokic con 36 punti, 18 rimbalzi e 14/19 al tiro. L’MVP è invece solo sull’isola, con 29 punti, 19 rimbalzi e 8 assist. Non bastano ai New York Knicks i 50 punti combinati di Donte DiVincenzo e Jalen Brunson per espugnare il campo degli Houston Rockets, trascinati dai 23 punti di Dillon Brooks e con i liberi di Aaron Holiday quasi sulla sirena a firmare il 105-103 finale.

Vittorie nette lontane da casa per Golden State Warriors, corsari con gli Utah Jazz per 107-129 con 26 punti del redivivo Klay Thompson e 25 di Steph Curry, e per i Minnesota Timberwolves che strapazzano i Los Angeles Clippers grazie ad un terzo quarto da 40-19, Karl-Anthiny Towns e Anthony Edwards dominano la contesa con 24 e 23 punti e riportano la franchigia del Minneapolis in cima alla Western Conference. Nella larga vittoria dei San Antonio Spurs in casa dei Toronto Raptors c’è una prestazione aliena di Victor Wembanyama: 27 punti, 14 rimbalzi e 10 stoppate per lui. Nel mentre, il career high di Ayo Dosumnu da 29 punti trascina i Chicago Bulls nel successo sugli Atlanta Hawks, a cui non bastano i 19 punti e 14 assist di Trae Young.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 121-123

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 111-102

Toronto Raptors-San Antonio Sputs 99-122

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 126-136

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 112-95

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans 87-96

Houston Rockets-New York Knicks 105-103

Dallas Mavericks-Washington Wizards 112-104

Utah Jazz-Golden State Warriors 107-109

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 100-121