Pallanuoto femminile, l’Italia si qualifica alle Olimpiadi se…tutte le combinazioni

Situazione sempre più complicata per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto nel percorso di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Nove posti su dieci sono infatti già occupati, di conseguenza è rimasto a disposizione un solo slot per partecipare alla rassegna a cinque cerchi parigina. L’ultimo pass verrà assegnato ad una tra Italia e Canada.

Entrambe le compagini sono state sconfitte ai quarti di finale dei Mondiali di Doha, quindi per il piazzamento finale sarà decisivo il tabellone di consolazione dal 5° all’8° posto. Le semifinali per il 5° posto, in programma domattina, saranno Canada-Australia (ore 10) e Olanda-Italia (ore 12.30). Per qualificarsi alle Olimpiadi, il Setterosa deve chiude la rassegna iridata davanti alle nordamericane.

Alcuni esempi: se l’Italia batte l’Olanda ed il Canada perde con l’Australia, le azzurre sarebbero qualificate. Se invece sia il Setterosa sia le nordamericane dovessero vincere, allora la finale per il 5° posto sarà uno spareggio da dentro o fuori per Parigi. Se l’Italia perde con l’Olanda ed il Canada batte l’Australia, le azzurre saranno fuori dalle Olimpiadi. Se perderanno sia l’Italia sia il Canada, allora la finale per il 7° posto sarà uno spareggio che metterà in palio Parigi.

L’ITALIA SI QUALIFICA A PARIGI SE…

– Batte l’Olanda ed il Canada perde con l’Australia.

– Batte l’Olanda e successivamente il Canada nell’eventuale scontro diretto per il 5° posto.

– Perde con l’Olanda e successivamente batte il Canada (in caso di ko delle nordamericane con l’Australia) nell’eventuale spareggio per il 7° posto.