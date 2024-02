Rugby, Fiamme Oro e Piacenza vincenti nella Serie A Elite Cup

Si è disputata la quarta giornata dell’Elite Cup di rugby e in campo sono scese Fiamme Oro e Colorno da un lato e Lyons Piacenza e Mogliano dall’altra. Doppia vittoria interna per le Fiamme Oro Rugby e per Sitav Lyons nel quarto turno della Serie A Elite Cup: i poliziotti in cremisi supera in casa alla “Gelsomini” l’HBS Colorno per 39-26 mentre i Sitav Lyons piegano nettamente per 54-19 il Mogliano Veneto Rugby.

TABELLINI

Fiamme Oro Rugby v HBS Rugby Colorno 39-26

Fiamme Oro Rugby: Lai; Fabio, Pastore Stocchi, Zorobbio, Castellucci (49’ Casagrande); Valsecchi; Piva; Angelone, Strampelli (49’ Lavalle), Mastrodomenico; Broccio (41’ Falcini), Cioni; Vannozzi (41’ Iacob), Padalino (47’ Battaglini), Mariottini (cap.)

HBS Rugby Colorno: Cattaneo (28’-68’ Artusio; 68’ Agnelli E.); Travaglini, Calosso, Manfrini, Corona; Cantoni; Augello (47’ Canni); Mey (58’ Giusti), Cachan Rojo, Corazza (71’ Caldara); Roldan, Mordacci; Bettinelli (45’ Zecchini), Nisica (71’ Agnelli G.), Fusi (52’ Patti)

Marcatori: p.t. 2’ m. Pastore Stocchi tr Valsecchi (7-0), 23’ m. Nisica tr Cantoni (7-7), 28’ m. Strampelli tr Valsecchi (14-7), 30’ m. Corona (14-12), 35’ cp Valsecchi (17-12), 39’ m. Castellucci tr Valsecchi (22-12); s.t. 54’ m. Nisica tr Cantoni (22-19), 57’ m. Falcini tr Valsecchi (29-19), 67’ m. Corona tr Cantoni (29-26), 70’ m. Mastrodomenico tr Valsecchi (36-26), 77’ cp Valsecchi (39-26)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – HBS Rugby Colorno 2

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Veneto Rugby 54 – 19

Sitav Rugby Lyons: Del Bono; Cuminetti, Paz (63’ Beghi), Zaridze (76’ Acosta), Bruno (CAP) (63’ Rodina); Chico (63’ Via G.), Fontana; Moretto, Bance (58’ Conti); Henderson, Pisicchio (52’ Salerno), Bottacci (52’ Cemicetti); Morosi (62’ Bottacci), De Rossi (63’ Cristian), Acosta (55’ Aloè)

Mogliano Veneto Rugby: Dell’Oglio, Benetello, Coletto, Mazzone, Manente (40’ Cerioni); Garbisi (66’ Bassich), Cervellin (CAP); Semenzato; Vianello, Marello, Lubiato (55’ Carraro), Grassi(70’ Sottana); Spironello (70’ Florian), Stefani (72’ Silva), Gentile (58’ Pasqual);

Marcatori: p.t. 1’ m Bruno tr Chico (7-0), 8’ m Dell’Oglio tr Coletto (7-7), 11’ m Bruno tr Chico (14-7), 16’ m Manente tr Coletto (14-14), 20’ m De Rossi tr Chico (21-14), 25’ m Bance tr Chico (28-14), 29’ m Paz (33-14), 36 m Zaridze tr Chico (40-14) s.t. 43’ m De Rossi tr Chico (47-14), 49’ m Grassi (47-19), 62’ m Bruno tr Chico (54-19)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Mogliano Veneto Rugby 0