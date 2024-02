Ranking ATP, Andrea Vavassori un nuovo italiano a caccia della top100! Quante posizioni guadagna a Buenos Aires

Andrea Vavassori prosegue il suo splendido cammino sulla terra rossa di Buenos Aires ed eguaglia il suo miglior risultato della carriera in singolare nel circuito ATP, approdando ai quarti di finale del torneo 250 in corso di svolgimento nella capitale argentina. Il piemontese si è tolto la soddisfazione di battere 6-4 7-5 un avversario di alto profilo come il serbo n.35 al mondo Laslo Djere.

Una vittoria di grande spessore per “Wave”, che archivia il quarto successo consecutivo (tutti in due set) negli ultimi sei giorni partendo dal tabellone di qualificazione. Vavassori, 152° del ranking dopo l’aggiornamento di lunedì 12 febbraio, ha già guadagnato tante posizioni ed è virtualmente 137° con 477 punti (altri giocatori possono però superare quella soglia nel weekend).

L’azzurro, reduce dalla finale in coppia con Simone Bolelli nel torneo di doppio degli Australian Open, mette nel mirino adesso il suo best ranking di singolare (128°) anche se ai quarti si profila all’orizzonte una sfida praticamente impossibile contro il fenomeno spagnolo n.2 ATP Carlos Alcaraz.

RANKING ATP ANDREA VAVASSORI 19 FEBBRAIO

Ranking lunedì 12 febbraio: 414, 152° posto.

Punti da scartare lunedì 19 febbraio: 0.

Punti da incamerare lunedì 19 febbraio: al momento 63 (Buenos Aires 2024).

Ranking con il passaggio ai quarti: 477 punti, 137° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 527 punti, 122° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 592 punti, 107° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 677 punti, 85° posto virtuale.