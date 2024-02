Jannik Sinner supera gli ottavi a Rotterdam: “È importante trovare un modo per vincere anche quando non giochi al meglio”

Jannik Sinner batte anche Gael Monfils ed infila la dodicesima vittoria consecutiva in incontri ufficiali tra Coppa Davis (in occasione delle Finals 2023 di Malaga) e circuito maggiore, qualificandosi per i quarti di finale al torneo ATP 500 di Rotterdam. 6-3 3-6 6-3 il punteggio finale in favore dell’azzurro, che ha regolato l’esperto francese in poco meno di due ore di gioco pur non esprimendosi a livelli altissimi.

“Nel secondo set ho giocato male il mio turno di battuta e la situazione è cambiata in fretta, però sono convinto che questo tipo di partite possano aiutarmi tantissimo. Soprattutto quando non giochi il tuo miglior tennis, è importante trovare un modo per vincere. Non è mai facile contro di lui. Ho la sensazione che ci conosciamo bene, quindi lui cambia sempre qualcosa. Comunque sono soddisfatto e vedremo come andrà domani“, racconta il n.4 al mondo dopo la partita.

Sul suo avversario di oggi, il 37enne Monfils: “È un incredibile showman. Tutto il pubblico lo ama ed è quello di cui ha bisogno lo sport. Sarà durissima quando annuncerà il ritiro, spero che giocherà il più a lungo possibile e spero di poterlo affrontare ancora tante altre volte perché è un giocatore fantastico. Quando sono arrivato nel circuito, lui è sempre stato gentilissimo con me e l’ho sempre ammirato. Lo sport ha bisogno di lui“.

Sul suo prossimo avversario, il big server canadese Milos Raonic: “Non sarà una partita normale nei miei turni in risposta. Non importerà tanto come mi sentirò, sarà una partita dura. Ho avuto la possibilità di allenarmi un paio di volte con lui, quando ero più giovane. Sarà sicuramente difficile, però è una nuova sfida. Proverò ad essere il più pronto possibile. Spero sarà un buon match, anche se non ci sarà tanto ritmo“.