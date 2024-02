Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi con la vittoria ai Mondiali? Cifra contenuta per l’oro

Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’individuale ai Mondiali 2024 di biathlon. L’azzurra ha regalato una prova di enorme portata tecnica e agonistica a Nove Mesto (Repubblica), imponendosi nella gara che propone 15 km sugli sci di fondo e quattro passaggi al poligono. La sappadina è riuscita a trionfare in virtù di un memorabile su 20 su 20 al tiro, centrando tutti i bersagli e surclassando la concorrenza di tutte le avversarie.

La 29enne è salita sul gradino più alto del podio per la prima volta in un evento individuale ai Mondiali dopo l’oro con la staffetta femminile a Oberhof nel 2023. La nostra portacolori, già d’argento pochi giorni fa nell’inseguimento in terra ceca, ha regalato all’Italia il primo titolo in questa kermesse e ora può guardare con ulteriore ottimismo per la staffetta di genere e la mass start. Si tratta di un risultato rimarchevole dal punto di vista tecnico e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Lisa Vittozzi vincendo l’individuale ai Mondiali 2024 di biathlon? Il montepremi è interessante visto che si parla di 25.000 euro, che si aggiungono ai 19.000 guadagnati domenica con l’argento nell’inseguimento. La cifra è superiore rispetto a quella prevista per un successo in Coppa del Mondo, premiato con 15.000 euro.

