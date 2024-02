Pallanuoto femminile, perché l’Italia deve tifare l’Australia per andare alle Olimpiadi: il calendario delle semifinali

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 febbraio. Il Setterosa ha sbattuto nuovamente impietosamente contro la Grecia nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile a Doha (Qatar), quest’oggi. Una sconfitta per 12-14 che nei fatti mette fuori dalla zona medaglie la formazione allenata da Carlo Silipo. Tuttavia, per quanto concerne il discorso qualificazione olimpica, c’è ancora una speranza pur flebile.

Il riferimento alle semifinali per il 5° posto che si disputeranno nel giorno già citato (14 febbraio). In sostanza c’è in gioco un ultimo slot a Cinque Cerchi e a contenderselo sono appunto Italia e Canada. Entrambe le formazioni saranno in acqua nei penultimi atti per la quinta posizione: le nordamericane giocheranno contro l’Australia alle 10.00 italiane; le azzurre alle 12.30 contro le campionesse uscenti dell’Olanda.

Come funzione per il conseguimento del biglietto per Parigi 2024? In caso di successo o di sconfitta di entrambe le compagini (Italia e Canada), ci si giocherà il tutto per tutto nello scontro diretto di venerdì 16 febbraio. Se invece una delle due dovesse prevalere, allora il pass olimpico sarebbe assegnato a chi si imporrà.

Tradotto: se l’Italia batte l’Olanda e il Canada perde con l’Australia, le azzurre sarebbero qualificate; se invece sia il Setterosa sia le nordamericane dovessero vincere o perdere, allora la finale per il 5° posto sarà uno spareggio da dentro o fuori per Parigi; se invece l’Italia perde contro l’Olanda e il Canada batte l’Australia, addio Parigi 2024.

Ci sono però delle valutazioni ulteriori da fare. Le ragazze di Silipo si troveranno al cospetto della formazione che ha vinto l’oro iridato l’anno scorso e il titolo continentale quest’anno, mentre le canadesi affronteranno un’Australia che è al via di questa competizione non al meglio dal punto di vista della rosa. Da dire, però, che le nostre portacolori saranno a conoscenza del riscontro del Canada e vedremo come questo potrà influire.

CALENDARIO SEMIFINALI 5° POSTO MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Mercoledì 14 febbraio (orari italiani)

Ore 10.00 Canada vs Australia – Semifinale 5° posto

Ore 12.30 Olanda vs Italia – Semifinale 5° posto