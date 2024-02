Quando le prossime gare di Lisa Vittozzi ai Mondiali di biathlon? Occhio alla staffetta a coppie…

Lisa Vittozzi ha fatto sognare nella prima parte dei Mondiali 2024 di biathlon. La fuoriclasse sappadina ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’individuale e l’argento nell’inseguimento, giganteggiando in maniera perentoria a Nove Mesto (Repubblica Ceca). L’azzurra sta facendo la differenza al tiro, con un complessivo 49 su 50 da sballo: 10 su 10 nella sprint chiusa al sesto posto, 19 su 20 nella pursuit che le è valsa la seconda piazza, 20 su 20 nella durissima 15 km conclusa in maniera trionfale.

Lisa Vittozzi ha in programma altre gare ai Mondiali di biathlon e spera di essere assoluta protagonista. Appuntamento a giovedì 15 febbraio (ore 18.00) con la single mixed, dove dovrebbe gareggiare in coppia con Tommaso Giacomel e con tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

Sabato 17 febbraio (ore 13.45) andrà invece in scena la staffetta femminile, dove le nostre portacolori saranno chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In chiusura di programma la mass start di domenica 18 febbraio (ore 14.15), dove Lisa Vittozzi cercherà di chiudere in bellezza.

CALENDARIO PROSSIME GARE LISA VITTOZZI AI MONDIALI

Giovedì 15 febbraio

Ore 18.00 Staffetta single mixed

Sabato 17 febbraio

Ore 13.45 Staffetta femminile

Domenica 18 febbraio

Ore 14.15 Mass start