Pattinaggio artistico: Napolitano-Comi quarti ai Mondiali 2024! Nalbone passa il taglio nello short maschile. Zich fuori

Arriva il primo responso ufficiale da Taipei, città che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali Junior 2024 di pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie infatti Anastasia Metelkina-Luka Berulava hanno conquistato la medaglia d’oro, rispettando a pieno i favori del pronostico.

Un risultato scontato per i due atleti georgiani Vice Campioni Europei in campo Senior che, dopo aver agguantato con largo vantaggio la leadership nel segmento più breve, si si sono confermati anche nel libero raccogliendo 107.79 (48.72, 60.07) per 179.32 Il cavaliere è così diventato il primo patttinatore a raccogliere il metallo più pregiato nell rassegna iridata Junior con due partner dverse. Bene poi Oliva Flores-Luke Wang, seconda con 104.56 (51.40, 54.16) per 166.89. A piazzarsi al testo posto poi Naomi Willis-Lachlan Lewer con 90.63 (41.66 49.97) per 146.00.

Prestazione oltremodo sontuosa invece per Irina Napolitano-Edoardo Comi, capaci di pattinare il terzo libero del lotto accomodandosi così al quarto posto con 94.12 (44.73, 49.39) per 143.88, nuovo primato personale. Un piazzamento di lusso (mai nessun’altra coppia era mai andata oltre il sesto posto) che lascia ben sperare per il futuro.

La giornata si è aperta con lo short program individuale maschile, dove purtroppo Raffaele Francesco Zich non è riuscito a superare il taglio staccando la ventinovesima posizione della classifica a causa di uno short program molto problematico negli elementi di salto: l’azzurro nello specifico ha mancato l’appuntamento con l’axel, eseguendolo soltanto semplice, e con la cobinazione, dove è arrivato solo un toeloop da un giro agganciato al triplo toeloop. Con due elementi invalidi l’allievo di Edoardo De Bernardis ha dunque 58.48 (25.97, 33.51).

Dentro invece Matteo Nalbone, diciassettesimo con 65.22 (36.01, 29.21) grazie a una prestazione imbastita dal triplo axel, dal triplo lutz e dal triplo flip/triplo toeloop. In testa spicca il sudcoreano Minkyu Seo, abile a raccogliere 80.58 (44.33, 36.25) precedendo il francese Francois Pitot, secondo con 78.79 (41.75, 37.04) davanti ad Adam Hagara, terzo con 78.02 (43.18, 34.84). Tanti gli altri concorrenti ancora in corsa, con ben dieci atleti sopra i 70 punti.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 179.32 1 1 2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 166.89 2 2 3 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER USA 146.00 4 4 4 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 143.88 7 3 5 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 141.26 3 6 6 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 140.67 5 5 7 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR 134.01 8 7 8 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA CZE 128.53 9 8 9 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 127.46 10 9 10 Adele ZHENG / Andy DENG USA 124.88 11 11 11 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 124.81 12 10 12 Nora Marleen ROTHENBUEHLER / Mozes Jozsef BEREI HUN 120.79 15 12 13 Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK SVK 120.39 13 13 14 Sae SHIMIZU / Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 115.77 14 14 15 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 113.08 16 15 WD Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 50.75 6 Final Not Reached 17 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 41.49 17 18 Claudia Sinclair SCOTTI / Noah QUESADA ESP 41.06 18 19 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 36.73 19

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE