Paolini-Cirstea oggi in tv, semifinale WTA Dubai 2024: orario, programma, streaming

L’azzurra Jasmine Paolini tornerà in campo oggi, venerdì 23 febbraio, nella prima semifinale del torneo WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro dalle 12.00 italiane sul Centre Court, che si giocherà comunque non prima delle ore 14.00, l’italiana affronterà la romena Sorana Cirstea.

La sfida tra l’italiana e la romena si giocherà dopo quella di doppio tra Aliaksandra Sasnovich e Laura Siegemund e Nicole Melichar-Martinez ed Ellen Perez. Jasmine Paolini ha vinto entrambi i precedenti, giocati a Portoroz 2021 ed al Roland Garros 2023, imponendosi sempre in tre set.

Per il match tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea è prevista la diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e WTA TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro di semifinale del torneo di Dubai.

CALENDARIO PAOLINI-CIRSTEA WTA 1000 DUBAI 2024

Venerdì 23 febbraio – Centre Court

Dalle 12.00 ora italiana

Aliaksandra Sasnovich/Laura Siegemund – Nicole Melichar-Martinez/Ellen Perez

Non prima delle 14.00 ora italiana

Jasmine Paolini (Italia) – Sorana Cirstea (Romania)

PROGRAMMA PAOLINI-CIRSTEA WTA 1000 DUBAI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now e WTA TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.