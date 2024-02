Atletica oggi, World Indoor Tour Madrid 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Questa sera a Madrid va in scena l’ultimo atto del World Indoor Tour 2024 di atletica leggera, in una sorta di prova generale in vista dei Campionati Mondiali in sala di Glasgow che si terranno dal 1° al 3 marzo. La capitale spagnola si appresta dunque ad accogliere molti protagonisti dell’atletica globale per le Finali del massimo circuito internazionale itinerante al coperto.

Tanta Italia presente stasera al “Centro Deportivo Municipal Gallur”, tra cui alcune delle possibili carte da medaglia azzurre nell’imminente rassegna iridata indoor come Zane Weir e Leonardo Fabbri nel getto del peso e Leonardo Simonelli nei 60 ostacoli. Attesi a Madrid anche Catalin Tecuceanu, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800, Hassane Fofana nei 60 hs ed il trio formato da Giulia Aprile, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nei 3000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica leggera. Il meeting spagnolo verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 19.30 alle 21.30, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR MADRID 2024

Venerdì 23 febbraio

19.00 Salto triplo (maschile)

19.05 400 metri (femminile), finale B

19.20 60 ostacoli (femminile), semifinali

19.25 Salto in alto (femminile)

19.35 Salto con l’asta (maschile)

19.40 800 metri (maschile), finale B

19.50 Getto del peso (maschile) – Zane Weir, Leonardo Fabbri

19.55 800 metri (maschile), finale A – Catalin Tecuceanu

20.05 800 metri (femminile) – Elena Bellò, Eloisa Coiro

20.20 400 metri (femminile), finale A

20.25 Salto in lungo (femminile)

20.35 3000 metri (maschile)

20.55 1500 metri (femminile) – Giulia Aprile, Marta Zenoni, Ludovica Cavalli

21.10 60 ostacoli (maschile) – Lorenzo Simonelli, Hassane Fofana

21.20 60 ostacoli (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR MADRID 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno dalle ore 19.30 alle 21.30.

Diretta streaming: Now Tv e Sky Go dalle ore 19.30 alle 21.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

