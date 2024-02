Calendario F1 oggi in tv: orari Test Sakhir, programma 23 febbraio, dove vederli in streaming

Oggi, venerdì 23 febbraio, terza e ultima giornata di test a Sakhir (Bahrain) per le monoposto del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito che sarà teatro del primo appuntamento del campionato, si andranno a definire gli assetti per valutare il comportamento delle vetture in relazione alle varie configurazioni, considerando le temperature.

La Ferrari avrà al mattino Carlos Sainz e nel pomeriggio Charles Leclerc. L’iberico, dopo aver ben impressionato ieri nella simulazione del GP, vorrà acquisire altri dati sulla SF-24 utili allo sviluppo della macchina del Cavallino Rampante. Il monegasco, dal canto suo, potrà testare la nuova Rossa in contesto molto simile nel quale si terranno le qualifiche o la gara in Bahrain.

Tornerà a girare a Max Verstappen. Il campione del mondo, dopo aver un po’ massacrato la concorrenza nel day-1, vorrà far vedere un’altra volta il magico connubio con la Red Bull. A questo punto sarà interessante capire fin dove il tre volte iridato saprà spingersi. Da valutare con grande interesse anche il lavoro che verrà effettuato in casa Mercedes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari (italiani), il palinsesto tv e streaming della terza e ultima giornata dei test collettivi della Formula Uno a Sakhir. L’attività in pista odierna sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go e Now, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO TEST SAKHIR F1 2024 OGGI

Venerdì 23 febbraio

Ore 8.00-12.00 terza giornata test F1 a Sakhir (sessione mattutina) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

Ore 13.00-17.00 terza giornata test F1 a Sakhir (sessione pomeridiana) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA TEST SAKHIR F1 2024: COME SEGURLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.