Pallanuoto, Sandro Campagna: “Si vive per match come quello con l’Ungheria”

Un Settebello così a valanga raramente lo si è visto. Esordio sul velluto per la Nazionale italiana di pallanuoto al maschile ai Mondiali di Doha: per Di Fulvio e compagni un nettissimo 33-3 al Kazakistan.

Devastanti in ogni fase di gioco gli azzurri, ovviamente contro un avversario tutt’altro che irreprensibile: servivano risposte importanti per iniziare al meglio il torneo.

Le parole di Sandro Campagna a fine gara: “Avevo chiesto concentrazione subito dall’inizio e i ragazzi hanno risposto bene soprattutto in difesa. Abbiamo assaggiato le condizioni della piscina per la prima volta anche in funzione della gara clou che ci sarà tra due giorni contro l’Ungheria. Si vive per questi match e saremo pronti per una battaglia crocevia per il nostro torneo”.

Come detto dall’allenatore, tra due giorni subito un appuntamento fondamentale: la sfida all’Ungheria che vale la vittoria del girone ed un pezzo di Olimpiadi.

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM