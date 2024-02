Pallanuoto, Mondiali Doha 2024: risultati 9 febbraio. La Serbia vince e va alle Olimpiadi, gli USA agli ottavi per l’Italia

Si è chiusa la prima fase a gironi dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, la terza ed ultima giornata ha visto la qualificazione alle Olimpiadi della Serbia, vittoriosa sugli Stati Uniti per 14-12 e dunque prima nel Girone C, con accesso diretto ai quarti di finale.

Con le sconfitte odierne due delle otto squadre inizialmente in corsa per i quattro pass olimpici sono già fuori dai giochi (e dai Giochi) in quanto ultime classificate nei rispettivi gironi: si tratta di Kazakistan e Brasile. Restano perciò sei formazioni in corsa per gli ultimi tre pass.

I play off assegneranno almeno due delle restanti tre carte olimpiche: saranno due veri e propri scontri diretti per Parigi 2024 quelli tra Croazia e Cina e tra Romania e Montenegro, mentre l’Italia, costretta a passare dagli ottavi dopo la sconfitta patita ai rigori contro l’Ungheria, affronterà gli USA.

In caso di successo il Settebello si ritroverebbe alle Olimpiadi, dato che altre due squadre delle cinque concorrenti per i tre pass uscirebbero agli ottavi. In caso di sconfitta, invece, l’Italia potrebbe andare alle Olimpiadi arrivando nona: il Settebello si giocherebbe il pass con Romania e Cina.

RISULTATI E CLASSFICHE FINALI PRIMA FASE

Girone A

Risultati

Australia-Spagna 9-15 (2-4, 3-2, 2-4, 2-5)

Sudafrica-Croazia 6-29 (2-7, 1-7, 3-7, 0-8)

Classifica

Spagna 9, Croazia 6, Australia 3, Sudafrica 0.

Girone B

Risultati

Grecia-Francia 13-12 (3-3, 4-3, 3-2, 3-4)

Brasile-Cina 8-10 (3-2, 2-1, 1-3, 2-4)

Classifica

Grecia 9, Francia 6, Cina 3, Brasile 0.

Girone C

Risultati

Montenegro-Giappone 13-11 (3-2, 2-3, 4-0, 4-6)

Serbia-Stati Uniti 14-12 (2-3, 3-4, 6-1, 3-4)

Classifica

Serbia 9, Montenegro 5, Stati Uniti 4, Giappone 0.

Girone D

Risultati

Kazakistan-Ungheria 1-28 (0-8, 0-5, 0-8, 1-7)

Romania-Italia 10-16 (3-4, 4-4, 2-5, 1-3)

Classifica

Ungheria 8, Italia 7, Romania 3, Kazakistan 0.

CALENDARIO SECONDA FASE

Domenica 11 febbraio

07.00 Semifinali 13° posto, Sudafrica-Brasile (Gara 25)

08.30 Semifinali 13° posto, Giappone-Kazakistan (Gara 26)

10.00 Ottavi di finale, Croazia-Cina (Gara 27)

14.00 Ottavi di finale, Australia-Francia (Gara 28)

15.30 Ottavi di finale, Montenegro-Romania (Gara 29)

17.00 Ottavi di finale, Stati Uniti-Italia (Gara 30)

Martedì 13 febbraio

07.00 Finale 15° posto, perd. Gara 25-perd. Gara 26 (Gara 31)

08.30 Finale 13° posto, vinc. Gara 25-vinc. Gara 26 (Gara 32)

10.00 Semifinali 9° posto, perd. Gara 27-perd. Gara 29 (Gara 33)

11.30 Semifinali 9° posto, perd. Gara 28-perd. Gara 30 (Gara 34)

14.00 Quarti di finale, Spagna-vinc. Gara 29 (Gara 35)

15.30 Quarti di finale, Grecia-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00 Quarti di finale, Serbia-vinc. Gara 27 (Gara 37)

18.30 Quarti di finale, Ungheria-vinc. Gara 28 (Gara 38)

Giovedì 15 febbraio

07.00 Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

Sabato 17 febbraio

08.00 Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)