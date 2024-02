Pallanuoto femminile, sorteggiati i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024: Setterosa con USA e Spagna!

Non sono stati giorni semplici per le azzurre della pallanuoto quelli dei Mondiali di Doha (Qatar), ma nello spareggio per la conquista del pass olimpico contro il Canada è arrivata la soddisfazione. Grazie a un’affermazione autorevole per 18-12, il Setterosa ha scacciato i fantasmi e ha raggiunto il traguardo a Cinque Cerchi che più volte, per un motivo o per l’altro, era sfuggito.

Chiaramente la chiusura al settimo posto nella rassegna iridata dovrà far riflettere il tecnico Carlo Silipo e le sue ragazze in vista dell’impegno olimpico, ma c’è tempo per lavorare e accrescere le proprie certezze. A questo proposito, quest’oggi, è andato in scena il sorteggio dei gironi del torneo in Francia alla presenza dello Sports Director di Paris 2024 Aurélie Merle e dei giocatori Thomas Vernoux e Ugo Crousillat per gli uomini e Julliet Dhalluin con Lousie Guillet per le donne.

Per l’evento, 10 le squadre al via e due raggruppamenti da cinque. A centrare la qualificazione per i quarti di finale saranno le prime quattro classificate. Le nostre portacolori sono state inserite nello stesso girone di Grecia, Stati Uniti, Spagna e Francia. Di sicuro, non sarà un percorso semplice per le qualità delle compagini rivali.

GRUPPI TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024 PALLANUOTO FEMMINILE

GRUPPO A. Ungheria, Cina, Canada, Olanda, Australia

GRUPPO B. Grecia, Italia, Usa, Spagna, Francia.