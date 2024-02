Pallanuoto femminile, l’Italia supera agevolmente la Gran Bretagna nell’esordio dei Mondiali di Doha

Inizia con una larga vittoria, come preventivabile alla vigilia, il cammino del Setterosa ai Mondiali di Doha, in Qatar, dove sono a disposizione gli ultimi due slot verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nella pallanuoto femminile: nel Gruppo D l’Italia supera la Gran Bretagna con un netto 22-10.

Gara speculare con parziali nel primo e nell’ultimo quarto di 5-3 per le azzurre, che invece in entrambi i tempi centrali hanno chiuso sul 6-2. Dopo una prima frazione in cui l’Italia ha avuto bisogno di qualche minuto per togliersi la ruggine di dosso, con le britanniche in gara fino al 2-3 dopo poco più di 5 minuti, e Turner che inoltre fallisce il penalty del 2-2, il Setterosa prende il largo nella seconda frazione.

La Gran Bretagna fallisce un secondo rigore con Falvey, quello del potenziale 4-6, l’Italia segna dopo pochi secondi ed il solco diviene ormai incolmabile, con le azzurre che si sciolgono e vanno a dominare la partita, come preventivabile alla vigilia. A metà gara le azzurre sono sull’11-5, ma nel terzo periodo, in cui va in acqua Condorelli tra i pali in luogo di Banchelli, le italiane continuano a spingere, lasciando a secco l’attacco britannico per diversi minuti, portandosi dapprima sul 14-5 e poi sul 17-7 ad otto minuti dal termine.

Nell’ultimo quarto il Setterosa amministra, ma continua a far dilatare il gap, pur concedendo qualcosa di più in difesa: la sfida finisce 22-10 per l’Italia. Bianconi ed Avegno top scorer del match con 4 reti, mentre ne siglano 3 Giustini e Cocchiere. Doppiette per Gant e Viacava, marcature singole di Galardi, Bettini, Marletta e Cergol, con Tabani unica giocatrice di movimento a non essere andata a segno.

TABELLINO

Gran Bretagna-Italia 10-22

Gran Bretagna: Jackson, Clapperton, Peters, Turner 3, Falvey 2, Brown 1, Cutler 2, Tafazolli 1, Rogers 1, Moloney, Van Wingerden, Hawkins, Robinson. All. Buller.

Italia: Condorelli, Tabani, Galardi 1, Avegno 4, Giustini 3, Bettini 1, Bianconi 4, Marletta 1, Cocchiere 3, Viacava 2, Banchelli, Cergol 1, Gant 2. All. Silipo.

Arbitri: McCall (Stati Uniti), Cheng (Singapore).

Note – Parziali: 3-5, 2-6, 2-6, 3-5. Spettatori 100 circa. Turner (G) fallisce un rigore a 4.00 nel primo tempo (traversa), Falvey (G) fallisce un rigore a 2.53 nel secondo tempo (traversa). Condorelli in porta dal terzo tempo, Marletta uscita per limite di falli a 4.40 nel quarto tempo.