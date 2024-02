Pallanuoto, Carlo Silipo: “Brave in ripartenza, l’arbitraggio condizionerà la prima fase”

L’Italia ha esordito con una netta vittoria ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Gran Bretagna per 22-10 e si è portata al comando del girone in cui figurano anche Canada e Sudafrica. Le azzurre stanno inseguendo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo scontro diretto contro le nordamericane avrà una grande importanza.

Il Setterosa tornerà in acqua a Doha (Qatar) nella giornata di martedì 6 febbraio (ore 14.00) per affrontare il modesto Sudafrica, preludio all’incrocio con il Canada in programma due giorni dopo. Da segnalare i quattro gol siglati da Bianconi e Avegno, ben dieci giocatori sono riuscite ad andare a segno.

Il CT Carlo Silipo ha analizzato la prestazione delle azzurre attraverso i canali federali: “È stata una partita come immaginavamo. Le cose migliori sono state nelle ripartenze e nelle velocità sui centroboa. In quelle negative metto le tante espulsioni prese perché il metro arbitrale è sempre mutevole. Questa è una componente da valutare, perché nella prima parte del torneo l’arbitraggio condizionerà le partite almeno fino alla fase di eliminazione diretta. Col Sudafrica per migliorare quello che non è andato bene, in vista della partita più importante contro il Canada“.