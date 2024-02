Pallanuoto femminile, l’Italia liquida facilmente il Sudafrica nel secondo impegno dei Mondiali di Doha

Anche nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriva una larga vittoria per il Setterosa, come ampiamente previsto alla vigilia, con l’Italia che liquida il Sudafrica con lo score di 25-3 in attesa dello scontro diretto col Canada che giovedì metterà in palio il primato nel raggruppamento ed il pass diretto per i quarti di finale.

Nel primo quarto l’Italia impiega un paio di minuti per entrare in partita, poi il rigore realizzato da Avegno fa sciogliere il Setterosa, che nella seconda parte del parziale scava subito un solco incolmabile, lasciando alle sudafricane soltanto un gol in superiorità, con la frazione che si chiude sul 6-1. Nel secondo periodo le africane vanno in gol solo su rigore, mentre le azzurre continuano a macinare reti fino all’11-2 di metà gara.

Nella terza frazione non cambia lo spartito, con il Setterosa che va avanti nel ritoccare il tabellino delle marcature fino al 17-3, mentre le sudafricane vanno in gol ancora una volta solo in superiorità numerica. Unico neo per l’Italia è la prematura uscita di scena di Gant per il terzo fallo grave, raggiunto poco dopo anche da Picozzi. Azzurre dilaganti nell’ultimo quarto con un parziale di 8-0 che vale il definitivo 25-3.

La miglior marcatrice della sfida è Giustini, autrice di una cinquina, a cui si vanno ad aggiungere i poker di Bianconi e Marletta, con quest’ultima premiata come miglior giocatrice del match. Triplette per Avegno e Cergol, doppietta di Cocchiere e marcature singole per Tabani, Bettini, Picozzi e Palmieri, con Gant unica giocatrice di movimento a non andare a segno in casa azzurra.

TABELLINO

Italia-Sudafrica 25-3

Italia: Condorelli, Tabani 1, Avegno 3, Giustini 5, Bettini 1, Picozzi 1, Bianconi 4, Palmieri 1, Marletta 4, Cocchiere 2, Banchelli, Cergol 3, Gant. All. Silipo.

Sudafrica: Maartens, Thornton-Dibb, Motau, Sileno, Hallendorff, January 1, Versfeld 2, Macleod, Meecham, Thomson, Passoni, MacDonnel, Gerber. All. Barrett.

Arbitri: Stanojevic (Serbia), Maciel (Brasile).

Note – Parziali: 6-1, 5-1, 6-1, 8-0. Spettatori 150 circa. Uscite per limite di falli Gant (I) e Picozzi (I) nel terzo tempo, January (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/4 + 2 rigori, Sud Africa 2/9 +1 rigore.