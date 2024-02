Pallanuoto femminile, Carlo Silipo parla chiaro: “Partita facile, ora iniziano i veri Mondiali”

Tutto facile per il Setterosa nel secondo impegno di questi Mondiali di Doha. Le azzurre, vittoriose all’esordio 22-10 contro la Gran Bretagna, hanno ottenuto il secondo successo del Girone D contro il Sudafrica. Un perentorio 25-3 per le ragazze di Carlo Silipo che hanno interpretato nella maniera migliore la partita, cercando anche di divertirsi.

Giovedì 8 febbraio ci sarà la sfida contro il Canada e sarà già un confronto importante per la compagine tricolore. Una vittoria contro la formazione in questione, garantirebbe la qualificazione ai quarti di finale e significherebbe un bel passo in avanti in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

In campo femminile sono otto le squadre già certe della partecipazione alla rassegna a Cinque Cerchi: Francia (paese ospitante), Olanda e Spagna (pass ottenuto ai Mondiali 2023), Australia (pass ottenuto alle qualificazioni dell’Oceania), Cina (pass ottenuto agli Asian Games), Stati Uniti (pass ottenuto ai Panamericani 2023), Grecia (pass ottenuto agli Europei 2024), Sudafrica (pass riservato alla CANA, la Federazione Africana, da confermare). Restano da assegnare i 2 posti in questa competizione.

“Era una partita facile, si sapeva fin dall’inizio. Ora comincia il vero Mondiale e dobbiamo essere pronte a dare tutto. Ho apprezzato il divertimento di giocare delle ragazze, che hanno tentato anche qualcosa in più per testarsi. Questo approccio è stato un fattore che ho gradito“, le parole di Silipo a RaiSport HD. “Ora pensiamo alla prossima partita contro il Canada, ci prepareremo a dovere per dare il meglio“, ha concluso il tecnico nostrano.