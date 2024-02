Pallanuoto, l’amarezza di Silipo: “Sugli arbitri è meglio ridere. Per la qualificazione non è finita”

La Grecia sconfigge l’Italia anche nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Doha. Dopo la finale per il terzo posto degli ultimi Europei, la compagine ellenica sbarra ancora la strada al Setterosa, negandole ancora una volta il pass olimpico, superando le azzurre con il punteggio di 14-12.

Al termine della gara odierna il coach Carlo Silipo ha analizzato la situazione ai microfoni di RaiSport: “Il torneo per la qualificazione olimpica non finisce qui, per cui cercheremo di recuperare le energie e pensare alla prossima partita (mercoledì 14 febbraio alle ore 12.30 ndr). Ora dobbiamo pensare solo a quello”. Una partita che ha confermato le nostre difficoltà contro le elleniche. “La Grecia ci mette in difficoltà. Sono forti, certo, ma le subiamo più mentalmente che a livello di gioco. L’inizio ad handicap è ormai una costante. Le stiamo provando tutte per scuoterci ma non ci siamo ancora riusciti. Le decisioni arbitrali? Meglio ridere”.

A questo punto, cosa deve succedere per vedere le nostre portacolori a Parigi 2024? Le semifinali per il 5° posto saranno Canada-Australia e Olanda-Italia. Per andare a Parigi, la nostra formazione deve chiudere davanti alle nordamericane. Se l’Italia batte l’Olanda e il Canada perde con l’Australia, le azzurre sarebbero qualificate. Se invece sia il Setterosa sia le nord-americane dovessero vincere, allora la finale per il 5° posto sarà uno spareggio da dentro o fuori per Parigi. Se l’Italia perde con l’Olanda ed il Canada batte l’Australia, le azzurre saranno fuori dalle Olimpiadi. Se perderanno sia l’Italia sia il Canada, allora la finale per il 7° posto sarà uno spareggio che metterà in palio Parigi. L’Italia affronterà la temibile Olanda, mentre il Canada partirà favorito contro una Australia presentatasi a questa rassegna iridata rimaneggiata.

Le parole di Valeria Palmieri, capitana del 7Rosa: “C’è grande delusione. Ancora non è finita, ma siamo arrabbiate. Non abbiamo disputato la partita che volevamo. La Grecia evidentemente ci mette in difficoltà e noi contro di loro iniziamo male. Ora, come detto, non è finita e proviamo a guardare al bicchiere mezzo pieno. Non siamo nelle prime 4 e non è certo una cosa bella, ma continuiamo a lottare per il pass olimpico. Gli arbitri? Non ne voglio parlare. Non voglio alibi. Quando perdo non parlo di queste cose, anzi questi episodi dovevano darci ulteriore spinta”.