Pallanuoto femminile, il sospiro di Silipo: “Erano venuti dei dubbi, le ragazze si sono tolte un peso”

La Nazionale italiana di pallanuoto femminile stacca il pass per i Giochi di Parigi 2024 vincendo la finale per il settimo posto dei Mondiali 2024: a Doha, in Qatar, il Setterosa supera nello scontro diretto per l’ultimo posto disponibile alle Olimpiadi il Canada per 18-12. Il CT dell’Italia, Carlo Silipo, ha confidato le proprie sensazioni ai microfoni del sito federale.

L’emozione di Carlo Silipo: “Sono stati due mesi molto intensi. Abbiamo vissuto questa pressione del pass olimpico sin da Fukuoka. A Fukuoka siamo stati vicini ad ottenerlo, già lì ci siamo, tra virgolette, un po’ innervositi. Due volte lo potevamo raggiungere ad Eindhoven ed anche lì è andata male. Due volte qui e sono andate male tutte e due. Diciamo che c’era quest’incubo del pass olimpico, che poi non ci ha permesso di poterci esprimere al meglio durante questa competizione. Le abbiamo provate tutte per stemperare un poco la tensione. Prima di partire per Doha avevo detto alle ragazze che l’importante era vincere il Mondiale per cercare di distogliere l’obiettivo di Parigi. Una volta presa quella strada si è accumulato ancora più stress, però va bene così“.

L’analisi del CT azzurro: “Queste ragazze vengono da una grossa delusione. Voglio ricordare alle ragazze che in questi due anni e mezzo, oltre ad ottenere un pass olimpico, ora va bene, non nelle migliori condizioni, hanno vinto due medaglie importanti in due competizioni e nelle altre due sono arrivate quarte. Quindi se iniziano a credere un po’ di più alla loro forza, alla loro capacità, riusciamo ad essere veramente un bel gruppo. A parte Bianconi e Tabani, il resto delle ragazze è tutto alle prime armi: nessuna ha vissuto questa adrenalina, questa necessità di arrivare alle Olimpiadi. Ora ce la godiamo, le ragazze si devono liberare di questo peso. Ci aspetterà un’estate molto impegnativa per tornare ad essere più forti di prima. L’abbraccio a Mino era un abbraccio a tutto lo staff. Un ringraziamento a Fabio Conti, che ci ha sempre supportato. Si va a Parigi“.