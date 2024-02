Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti vincono l’oro iridato! Ungheria piegata 8-7 in finale ai Mondiali

Gli Stati Uniti battono l’Ungheria nella finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile per 8-7: a Doha, in Qatar, le statunitensi chiudono con l’oro al collo, mentre le magiare, che avevano conquistato il pass olimpico con l’ingresso in semifinale, si accontentano dell’argento. Bronzo alla Spagna, l’ultimo pass olimpico va al Setterosa.

Nel primo quarto gli Stati Uniti cercano subito di spaccare la partita e, nonostante manchino due superiorità numeriche, centrano il primo break del match, scappando subito via sul 3-0. L’Ungheria, però, prende le misure in difesa e comincia a macinare gioco in attacco: dopo 6′ Garda sblocca le magiare, passano altri 55″ e Parkes sigla la rete del 2-3. Stati Uniti col minimo vantaggio alla prima pausa.

La seconda frazione si apre con la rete di Fattal che riconsegna il +2 agli USA, ma Keszthelyi sfrutta una doppia superiorità ed accorcia nuovamente. Musselman buca Magyari per il 5-3 ed allora il CT magiaro Mihok manda Neszmely tra i pali. L’ungherese Farago sigla la rete del 4-5 e così le statunitensi mantengono soltanto il minimo vantaggio anche a metà gara.

Difese aggressive e minor precisione nelle conclusioni da ambo le parti tengono basso lo score, e così nel terzo periodo la prima ed unica segnatura arriva dopo 6′ e porta la firma di Gurisatti, che sigla il 5-5. Gli Stati Uniti non segnano e così l’Ungheria, dopo aver completato la rimonta, entra negli ultimi otto minuti sul punteggio di parità.

Nell’ultimo quarto, però, gli Stati Uniti dapprima tornano al gol con Fattal in avvio di frazione, poi in superiorità trovano il break con la rete di Steffens, infine tornano al massimo vantaggio sull’8-5 con la conclusione vincente di Neushul. In doppia superiorità Keszthelyi accorcia, Garda a 57″ dalla sirena firma il -1, ma non c’è più tempo per ricucire lo strappo: gli Stati Uniti vincono per 8-7 e conquistano la medaglia d’oro.